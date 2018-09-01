Karabük Safranbolu'da 'tepetaklak Konak'a Ziyaretçi Akını

Safranbolu'da 'Tepetaklak Konak'a ziyaretçi akını

SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) ? KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ters yapılan, eşyaların tavanda olduğu 'Tepetaklak Konak' yoğun ilgi görüyor.

Safranbolu'ya bağlı Aşağı Danaköy Köyü'nde Bilal Özdemir tarafından yaptırılan ve geçen hafta faaliyete geçirilen 'Tepetaklak Konak', mimari yapısı ve eşyaların dizilişi nedeniyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özdemir'in yaptığı evde kendisinin, babasının, dedesinin ve annesinin 1980'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyaları, dolaplar, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavanda yer alıyor. Cep telefonlarıyla fotoğraf çekilenler, resimlerine ters baktıklarında evin tavanından baş aşağı sarktıklarını gösteren kareleri görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar. 'Tepetaklak Konak' 6 yaşa kadar ücretsiz olurken, öğrenci 10 TL, büyük 15 TL ücret ödenerek ziyaret edilebiliyor.

İstanbul'da 20 yıl yaşadıktan sonra memleketi Safranbolu'da bir şeyler yapmayı düşündüğünü ve internette araştırma yaptığını söyledi. Evleri içinde yaşanmışlığı gördüklerini ve 'Tepetaklak Konak'ı 80'ler konseptiyle yaptıklarını belirten Özdemir, "İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. Ben Tepetaklak Konak'ın mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. 'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sene yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya biz de ona ayak uyduracağız."