Karabağlar Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumu gerçekleştirildi.

04.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:33

'Üniversite alanı tarihsel sorumluluğumuz!'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin geleceği için İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne daha fazla alan ayrılması gerektiğini vurgulayarak, "Tarihsel sorumluluğum gereği ve 50 yıl sonrasını da düşünerek, üniversiteye ayrılan 38 hektarın yeterli olmadığını söylemek zorundayım" dedi.

Açılış konuşmasına İdlip'te şehit olan askerlerimiz ve son depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı anarak başlayan Başkan Selvitopu, geçen haftalarda hizmete açılan AKUT İzmir Şehit Uzm. Çvş. Akın Acar Karabağlar Yerleşkesi'nin önemine dikkat çekti.

Kibar Pazaryeri, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Marangozluk Çıraklık Eğitim Merkezi, Limontepe Semt Merkezi, park düzenlemeleri gibi çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, hizmetleri sürdürürken bir yandan da tasarruf yaptıklarını söyledi.

Başkan Selvitopu, ilçe belediyelerinin yaşadığı bütçe sıkıntısıyla ilgili, "Şikayet etmek anlamında söylemiyorum. İller Bankası'ndan Karabağlar Belediyesi'nin kasasına geçen yıl sadece 96 milyon lira girdi. Bu para 500 bin insanın yaşadığı bir ilçe için yeterli değil. Gerekli yasal düzenlemelerle ilçe belediyelerin gelirleri mutlaka artırılmalıdır" dedi.

GELECEĞİN KARABAĞLAR'I!..

Geleceğin Karabağlar'ını yaratmak için çıktıkları yolda önemli mesafe kaydettiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne de bu anlayışla baktıklarını vurguladı. Uzundere'de yaşama geçirilecek üniversite için, 50 yıl sonrası da düşünülerek daha fazla alan ayrılması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Üniversite, bugünün konusu değildir. Eğer gelişecekse, mutlaka yeni alanlara ihtiyaç duyacaktır. Kamuoyunda üniversiteye karşıymışız gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Oysa üniversitenin Karabağlar'a kazandırılması gerektiğini ilk söyleyen kişiyim. Bu tüm arşiv kayıtlarında var. TOKİ, 80 hektarlık alanı üniversite yapmak için devralmadı. Oraya konut yapmak istiyordu. O zamanki AK parti ilçe başkanının ve Karabağlar'daki tüm siyasi partilerin değerli katkılarıyla, 38 hektarı üniversiteye ayrılmak zorunda bırakıldı. Bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Karabağlar, parti ayrımı gözetmeksizin birlikte hareket ederek, orada bir üniversite olmasını istedi. Buradan tüm partilere, katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak tarihsel sorumluluğum gereği, bunun yeterli olmadığını söylemek zorundayım. Üniversite isterse gidip 38 hektara yatırımını yapabilir. Hiçbir engel yok. Biz yargıya 42 hektarlık konut alanını taşıdık. Sonuçta yargı bir karar verecek, ona göre de hareket edeceğiz. Yerel yönetim idaresini bir kenara koyup boş alanlara yeni konutları koyarsanız, Karabağlar'daki kentsel dönüşümü de ötelemiş olursunuz."

Başkan Selvitopu, hazırladıkları revizyon imar planlarının iptal edildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da bildirerek, "Karabağlar Belediyesi imar planlarıyla ilgili davayı istinaf mahkemesinde kazandı. Birkaç plan notu iptal edildiği için kamuoyunda 'ayrıcalıklı imar' algısı yaratılmak istendi. Kimseye ayrıcalıklı imar verilmemiştir. Bunu söyleyenler, ayrıcalığın adresini de göstermelidir" dedi.

Kaynak: Bültenler