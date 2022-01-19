Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı - Haberler
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Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Gaziantep'te gün boyunca etkili olan kar yağışı şehirde hayatı adeta felç etti. Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlenirken, yolcu otobüsleri, minibüsler ve tramvayların da aralarında bulunduğu binlerce araç 50 santimetreyi bulan kar nedeniyle yollarda kaldı. Şehirdeki müdahalelerin yetersiz olduğunu belirten çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Gaziantep'te de hayatı felç ederken, kar kalınlığı çoğu yerde 51 santimetreyi buldu. Mesai bitiminde yolların tamamen kilitlendiği, yolcu otobüsü, minibüs ve tramvayların da aralarında olduğu binlerce araç yolda mahsur kalırken, evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar saatlerce yollarda bekledi.

ŞEHİR DIŞINA ARAÇ ÇIKIŞI DURDURULDU

Kar yağışının felç ettiği şehirde Vali Davut Gül, şehir dışına araç çıkışının durdurulduğunu açıklarken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ilde kar kalınlığının 51 santimetreyi bulduğunu 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösterdiklerini aktardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Yapılan açıklamalar ve paylaşımlar Gazianteplilerin tepkisini dindirmeye yetmezken, müdahalelerin yetersiz olduğunu söyleyen çok sayıda vatandaş sosyal medya hesapları üzerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları;

Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Kara teslim olan Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kar Yağışı, Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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