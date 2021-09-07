"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı

'Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi' açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90. İEF etkinlikleri kapsamında düzenlenen "1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi"nin açılışını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90. İEF etkinlikleri kapsamında düzenlenen "1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi"nin açılışını yaptı. İzmir'e özel 34 karikatürü derleyen ve sergi haline getiren Efdal Sevinçli, çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e teşekkürlerini iletti. Sergi 31 Ekim 2021 tarihine kadar açık olacak.

Kapılarını 90. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı kültür etkinlikleri kapsamında "Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" Kültürpark İzmir Sanat'ta açıldı. Araştırmacı yazar ve akademisyen Efdal Sevinçli'nin ilk sayısı 1875 tarihinde çıkan İzmir'in ilk Türkçe gülmece ve karikatür dergisi Kara Sinan'da yer alan karikatürlerden derlediği serginin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Efdal Sevinçli, çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e teşekkürlerini iletti. Sevinçli, "İzmir'e özel 34 karikatür ilk defa bu sergide bir araya geldi. Sayın Başkan'ımızın olumlu görüşüyle bu sergi hepimizin ortak görüntüsüne açıldı. 'İzmirli Karikatürler' adıyla bir sergi daha açmayı hedefliyorum. Bu projedeki hedefim 1875-1928 arası İzmir'de bulunan bütün mizah dergilerinde yer alan karikatürleri toplamak, sergi açmak ve kitap oluşturmak" diye konuştu.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık

Kara Sinan Dergisi, Grigorios Karydis/Karidi Efendi tarafından ilk kez 3 Haziran 1875 yılında yayımlandı. İzmir'in ilk gülmece ve karikatür dergisi 'Kara Sinan' kent basın ve karikatür tarihi açısından önemli bir unsur olarak gösteriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen sergide, Efdal Sevinçli'nin derlediği ve sergi haline getirdiği İzmir'e özel 34 karikatür yer alıyor. Sergi 31 Ekim tarihine kadar açık kalacak ve 10. 00 ile 18. 00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Yeşim Salkım Rasim Öztekin Melisa Şenolsun
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:57:50. #1.16#

title