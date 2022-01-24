Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki - Haberler
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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

Haberler.com - Haberler | Politika

İstanbul'a günlerdir gelmesi beklenen kar yağışı, kentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Toplu ulaşımın yoğun olduğu ve sürücülerin trafikte kaldığı şehirde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirilerin odağı haline geldi. Kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Meteoroloji , AKOM ve Valiliğin peş peşe uyarıları sonra beklenen şiddetli kar yağışı İstanbul'u vurdu. Hayatın adeta durduğu şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti. Metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

İMAMOĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Kar yağışından doğan olumsuzluklardan dolayı eleştiri oklarının hedefinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Sosyal medyada kullanıcılar İmamoğlu'nu istifaya çağırarak tepkilerini dile getirdiler.

İşte o tepkilerden bazıları:

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Haber

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