Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı
Etkili kar yağışı bekleyen İstanbul'da, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.
ŞEHRİN ÜSTÜNÜ KARA BULUTLAR KAPLADI
Kar yağışı bekleyen İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. Kentte öğle saatlerinde Tarihi Yarımada ve sahil şeridinde hava aniden kararırken, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kentte Silivri'den giriş yaptı. Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.