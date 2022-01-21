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Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Etkili kar yağışı bekleyen İstanbul'da, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.

İSTANBUL (İHA) -

ŞEHRİN ÜSTÜNÜ KARA BULUTLAR KAPLADI

Kar yağışı bekleyen İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. Kentte öğle saatlerinde Tarihi Yarımada ve sahil şeridinde hava aniden kararırken, şehrin üstünü kara bulutlar kapladı.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kentte Silivri'den giriş yaptı. Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.

Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Kar yağışı öncesi İstanbul'u kara bulutlar kapladı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haber

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