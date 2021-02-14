Kar yağışı kaç gün sürecek? 2021 Şubat kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Hangi illerde kar yağıyor?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ile birlikte kar kaç gün devam edecek, kar yağışı ne zaman kadar sürecek soruları sorulmaya başlandı. Peki, 14 Şubat kar yağışı kaç gün devam edecek? Kar yağışında alınacak önlemler nelerdir? Kar yağışı ile birlikte neler yapılmalı? Hangi illerde kar yağıyor?

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olduğu görülüyor. İstanbul'un Aydos Ormanı gibi yüksek rakımlı bölgeleri yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Öte yandan, Pendik Belediyesi'nin kar küreme ekipleri de karla kaplanan yolları açtı. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek?

KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kar yağışının pazartesi ve salı günü devam etme ihtimalleri bulunuyor. Yapılan tahminler şu şekilde:

PAZARTESİ: Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir.

SALI: Yağışın devam etme ihtimali var. Kuvvetli rüzgâr devam edecektir. Ancak meteoroloji verilerini takip etmek gerekir. Çarşamba ve perşembe için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çok erken olur. Veriler geldikçe bu konuda daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Hava olayları veri analisti İngiliz David Birch, Türkiye için sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' paylaşımında bulunan Birch, Antalya civarında bile kar yağışı olabileceğini hatırlattı.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı.

İSTANBUL'A KAR YAĞMAYA BAŞLADI MI?

13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinde İstanbula kar yağmaya başladı.

KAR SİLİVRİ'DE TİPİ ŞEKLİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İstanbul'da beklenen karın ilk görüldüğü ilçeler olan Silivri ve Beylikdüzü'nde yağış etkisini tipi şeklinde gösteriyor.

ART ARDA UYARILAR GELMİŞTİ

Meteoroloji; yoğun kar, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın Pazar günü kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAMIŞTI

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.