Kar Leoporı Mahruki'den "Motivasyon" Dolu Seminer

03.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:30

Ali Nasuh Mahruki, AOSB Akademi kapsamında, Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonunda verdiği "Kendi Everest'inize Tırmanın" konulu seminerde, "kendini tanıma, risk alma, hedef belirleme, kararlı olma" gibi birçok konuya değinerek, başarının sırrına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Mahruki, insanların kendilerine hedef belirlediklerinde ve yılmadan bunun için mücadele ettiklerinde nasıl başarılı olabileceklerini kendi yaşantısından örnekler vererek anlattı.

Cesaret, kararlılık ve yılmadan mücadelenin önemine dikkati çeken Mahruki, "Sadece hedefleri olanlar nereye gidebileceklerini bilirler. Hedefler ise motivasyon oluşturur. Ancak, yanlış harita ile doğru hedefe ulaşılmaz. Bu nedenle öncelikle hedefi doğru seçmek gerekir" dedi.

KİTABINDAN KESİTLER SUNDU

Everest Dağına tırmanan ilk Türk ve Müslüman dağcı olan Mahruki, "Kendi Everest'inize Tırmanın" adlı kişisel gelişim başyapıtı olan kitabından kesitler sunarak sürdürdüğü konuşmasında, "Herkes Everest'e tırmanamayabilir, ama herkesin tırmanabileceği bir Everest'i vardır. Önemli olan kişinin kendini keşfetmesi, kendi yeteneğini bilmesi ve bu yeteneğini kanıtlayacak yol haritasını bulabilmesidir" ifadelerine yer verdi.

BAŞARININ SIRRI

Herkesin bir şeyler başarmak istediğini ancak, bunu elde etmek için yeteri kadar gayret etmesi gerektiğini unutabildiği ifade eden Ali Nasuh Mahruki, "Hayatın içinde kendi yerinizi arayın" önerisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Günümüzün karmaşık dünyasının birey üzerinde yarattığı en büyük tahribat, yaşamın anlamsız görünmesi, anlamını yitirmesi riskidir. Yaşamın ritmini yakalayıp onunla birlikte uyum içinde akabilmemizi, yaşamın olasılıklarını ve fırsatlarını coşkuyla kucaklamamızı ve kendimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlememizi sağlayan şey, yaşama verdiğimiz değer ve yüklediğimiz anlamdır.

Yaşamlarına bir anlam yükleyemeyen ve bir varoluş sebebi bulamayan insanlar, bütün bu olan bitenin anlamsız, değersiz olduğu duygusuna kapılabilir ve bir varoluş boşluğuna düşebilirler. Bu talihsiz durum insanın bütün dengesini altüst eder. İnsanı özünden, ruhundan uzaklaştırır, kendine ve toplumuna yabancılaştırır. Yaşamın anlamını yitirmek, her şeyi yitirmek demektir. Oysa unutmayın ki; hayatın provası olmaz.

Ne yapmak ve ne başarmak istiyorsanız, bunu her an ve her durumda, şimdi ve şu anda zaten yapıyor olmalısınız. Hayatın dinamiklerinin farkında, kendi yerini arayan insan kendini tüm bu hastalıklardan uzak tutmayı da başarır. İnsan kendine yakışanı, kendisine uygun olanı aramalıdır. Hayatın içinde kendi yerimizi aramak demek, hayata, sonucu değiştirebilecek aktif bir oyuncu olarak katılmak ve bir yaşam boyu bunun için mücadele etmek demektir.

Hayatın içindeki sorumluluklarının farkında olan insan, hayatın içinde kendi yerini de bulabilecek ve varlığına sonucu değiştirebilecek bir anlam katabilecektir. İnsan hedeflerinin ve ideallerinin büyüklüğü ölçüsünde büyük olur. Hayatın içinde bir yer değil, hayatın içinde kendi yerinizi istemelisiniz. Kendinizi neye layık görüyorsanız orayı aramalısınız."

"KENDİNİZİ SORGULAYIN"

"Yaşamın içinde doğru soruları sormak ve doğru cevapları aramak, her yolculuğumuzun ilk adımı olmalıdır" tavsiyesinde bulunan Ali Nasuh Mahruki, şöyle devam etti:

"Aslında hepimizin cevap araması gereken en temel sorular bence şunlardır: Ben kimim?Burada ne yapıyorum?Burada ne yapmalıyım?Socrates,'Bir insanın hayattaki en önemli faaliyeti, ruhuna gereken özeni göstermesidir' der. Her insan kendine has bir ruhtur. Bu ruhun yaşamının kendine ait deneyimleri, acıları, mutlulukları, başarıları, sorunları vardır. Bazı gelişmiş ruhlar arayış içindedirler ve yaşamlarındaki deneyimlerinden sürekli bir sonuç çıkarmaya çalışırlar, hep daha iyiyi, daha mükemmeli ararlar. Bu mükemmele ulaşmak için bazı insanlar mücadele edebilirken bazılarında bu mücadele gücü yoktur."

"KENDİ YAŞAMINIZIN ÖNCÜSÜ OLUN"

Mahruki, kişinin kendi yaşamının öncüsü olmasının, kendi yaşamının lideri olması anlamına geldiğini belirterek, "Gelecek kendi kendine gelen bir şeydir ama nasıl geleceği bizim bugünümüze, bugünkü tercihlerimize ve seçimlerimize bağlıdır. Kendi yaşamının öncülüğünü, bir diğer deyişle liderliğini üstlenebilenler, geleceklerini, kendi beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek için bugünden planlar, stratejiler ve hamleler yaparlar. Bunu başaramayanlar ise diğerlerinin gerisinde kalacaklardır ve ne yazık ki yaşamlarının potansiyelini heba edeceklerdir" uyarısında bulundu.

"BAŞARIYI İSTEYİN"

Zirveye tırmanmanın ilk adımının zirveye ulaşmayı istemek olduğuna dikkati çeken Mahruki, "Ama öylesine istemek değil, gerçekten istemek; ruhumuzla, bedenimizle, yüreğimizle, aklımızla, tepeden tırnağa bizi biz yapan her şeyimizle istemektir" görüşünü dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnsan gerçekten istediği bir şeye ulaşmak için kendisini değiştirebilir. Hayatını, önceliklerini, zamanını, açıkçası her şeyini buna göre ayarlayabilir ve bunun için gerekli disiplin, cesaret, kararlılık, motivasyon gibi tüm özelliklerini ve yeteneklerini de hayatına çağırabilir. Tutkuyla isteyeceğimiz, onun için pek çok şeyi göze alabileceğimiz, uğruna şevkle çalışacağımız ve elde edinceye dek peşinden gidebileceğimiz hedeflerimiz olmalıdır. Böylesi heyecanlandıran hedefleri olursa, insan kendini bile aşar. Unutmayın ki; nerede bir istek varsa, orada bir yol vardır."

BİRİNCİ HATA TECRÜBE, İKİNCİ HATA MALİYETTİR

Mahruki, hedefe doğru ilerlerken birinci hatanın tecrübe, ikinci hatanın bir maliyet olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak, gelişmenin ve ilerlemenin bir parçasıdır. Hatalar da başarıya giden yolda birer basamaktır. Hata yapmak öğrenmeyi getirir. Büyük hata yapmayın, hatalarınızı tekrar etmeyin, hatalarınızdan ders alın" dedi.

Olumlu düşünmeyi, cesaretli olmayı ancak, tedbiri elden bırakmamayı, rakibi küçümsememeyi, gereksiz risk almamayı, sevdiği işi yapmayı ve yaptığı işi sevmeyi, gerektiğinde ise geri çekilmeyi bilmeyi tavsiye eden Mahruki, oldukça akıcı, moral ve motivasyon sağlayan sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Sanayiciler, çalışanlar ve diğer davetlilerle semineri izleyen AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Selahattin Onatça, Denetim Kurulu Üyesi Hilal Atilla Aksöz ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar, oldukça verimli geçen seminerin sonunda Ali Nasuh Mahruki'ye, tüm katılımcılar adına teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler