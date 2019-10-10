Kaputaş plajı'ndan geçecek yola mahkemeden iptal

10.10.2019 14:56

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Kabutaş Plajı'nı da içine alan Kaş- Kalkan bölünmüş yol projesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yolun sit alanından geçen bölümüyle ilgili verdiği izin, mahkemece iptal edildi. Yolun yapımı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı da Temmuz ayında iptal edilmişti.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve 76 bölge sakini, Kaş'ta Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 28,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol olarak yapılması planlanan 'Kaş-Kalkan Yolu' projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için yargıya başvurdu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

Kaynak: DHA