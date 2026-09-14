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Milli hava savunmada ilk! SUNGUR füzesi BURÇ'tan fırlatılıp hareketli hedefi vurdu

Milli hava savunmada ilk! SUNGUR füzesi BURÇ'tan fırlatılıp hareketli hedefi vurdu
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ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen BURÇ hibrit hava savunma sisteminden ilk kez fırlatılan SUNGUR füzesi, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. ROKETSAN'ın açıklamasında katmanlı hava savunmaya yeni bir atış kabiliyeti kazandırıldığı belirtildi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise "BURÇ'un gücü, SUNGUR'un isabeti" sözleriyle milli sistemlerin entegrasyonuna dikkat çekti.

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen BURÇ hibrit hava savunma sistemi üzerinden ilk kez fırlatılan SUNGUR füzesi, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti.

KATMANLI HAVA SAVUNMAYA YENİ KABİLİYET

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katmanlı hava savunmamıza yeni bir atış kabiliyeti daha. Yüksek hareket kabiliyetine sahip hava savunma sistemimiz BURÇ'tan ilk kez ateşlenen, hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan SUNGUR füzemiz, hareketli hava hedefini başarıyla vurdu. Milli hava savunma çözümlerimizi sahada yeni kabiliyetlerle güçlendiriyoruz" denildi.

BURÇ'UN GÜCÜ, SUNGUR'UN İSABETİ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "BURÇ'un gücü, SUNGUR'un isabeti. Çevik ve etkin hava savunma çözümümüz BURÇ üzerinden ilk kez fırlatılan SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. Milli sistemlerimizin entegrasyonuyla hava savunma gücümüzün etkinliğini her geçen gün artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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