Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı konusu nedir?
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Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı konusu nedir?

Türk sinemasında önemli yere sahip Kapıcılar Kralı, Zeki Ökten'in yönetmeliğinde çekilmiştir. Peki, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı konusu nedir?

Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı konusu nedir?
15.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:05

Kapıcılar Kralı, 14. Antalya Film Festivali'nde "En iyi 2. Film" ödülünü, Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen", Kemal Sunal ise " En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi olmuştur. Kapıcılar Kralı oyuncu kadrosu, konusu ve daha fazlası haberimizde.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kapıcı Seyit

Bilge Zobu – Zafer – İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ – Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ – Votkacı sarhoş – Apartman sakini

Sevil Üstekin – Hacer – Seyit'in eşi

Can Kolukısa – Fehmi – İlk yönetici

Güner Sümer – Nuri – Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen – Übeyit

Özcan Özgür – Mahir – Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren – Apartman sakini

Yüksel Gözen – Müdür Mithat – Apartman sakini

Ekrem Dümer – Doktor – Apartman sakini

Hikmet Gül – Makbule – Meraklı apartman sakini

Güler Ökten – Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez – Leyla – Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan – Selma – Memur Ferit'in kızı

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU

Saf görünen ama aslında oldukça kurnaz kapıcının apartman sakinleri olan ilişkisini konu alır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

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