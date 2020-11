Kanye West kaç oy aldı? Kanye West ABD başkanlık seçimlerinde kaç oy aldı?

Ünlü rapçi Kanye West, ABD Başkanlık seçimlerine aday oldu ve aldığı oy oranı ülkemizde de gündem oldu. Kanye West kaç oy aldı? Kanye West ABD başkanlık seçimlerinde kaç oy aldı? Peki, Kanye West kimdir? Kanye West kaç yaşında, nereli?

Kanye West kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü yıldız, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekiyor. Diğer yandan Kim Kardashian ile gerçekleştirdiği evliliği ile de anılıyor. West hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kanye West nereli? Kanye West hayatı...

KANYE WEST KİMDİR?

Kanye Omari West, 8 Haziran 1977 tarihinde Atlanta, Georgia, ABD'de dünyaya geldi. 2002 yılında albüm anlaşması yaptıktan sonra son derece ciddi bir trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu çenesi parçalandı. Fakat her şeye rağmen "Through the Wire"ı kaydetti. 2004 yılında ilk albümü olan The College Dropout'u yayınladı. Bunun arkasından ön plana çıkan "Slow Jamz" single'ının yapımında Twista ve Jamie Foxx yardım etti.

2005'te düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde 10 tane ödüle aday gösterildi. The College Dropout, En İyi Rap Albümü ödülünü alırken, "Jesus Walks", En İyi Rap Şarkısı ödülünü West'e getirdi. Bunun dışında Alicia Keys'in seslendirdiği "You Don't Know My Name" parçasıyla En İyi R&B Şarkısı ödülünü sanatçıyla paylaştı. 2005'te ikinci albümü olan Late Registration'ı yayımladı. Albüm listelerde 1 numaraya çıkarak büyük başarılara imza attı. 2006'da Yılın Albümü Grammy Ödülü'nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Hip-Hop Şarkıcısı ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl canlı albüm Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios yayımlandı. 2007 senesinde Graduation adlı 3. stüdyo albümünü piyasaya süren Kanye West, albüm yayınlanmadan önce "Chicago" adlı single'ı çıkardı. Albümün prodüksiyonunda Timbaland, DJ Toomp, Dwele, Jon Brion ve Mike Dean gibi isimlerle çalışan West, albümle birçok müzik eleştirmeninden tam puan aldı. Albümden ilk single'ı "Can't Tell Me Nothing" adlı parçasını seçen sanatçı, 2. single "Stronger" ile Amerika listelerinde 2, İngiltere listelerinde ise zirveye yerleşmeyi başardı. Parçaya çekilen video kliple de büyük beğeni toplayan başarılı müzisyen, albümden 3. single için T-Pain ile olan ortak çalışması "Good Life"ı seçti.

26 Ağustos 2007'de HBO'nun Entourage dizisinde görünen Kanye West, "Good Life" single'ını ilk defa bu dizide ilk versiyonuyla duyurdu. Aynı sene, MTV Video Müzik Ödülleri Töreni'ne 5 dalda aday olmasına rağmen törenden eli boş döndü. Ödül töreninin açılışının kendisine söz verilmesine rağmen son anda Britney Spears'la anlaşan ve kendisini hiçbir dalda ödüle layık görmeyen MTV yönetimine adeta ateş püskürdüğü gizli kamerayla çekilmiş sahne arkası videosu ise büyük bir olay oldu. 2007 Grammy Ödülleri'ne 8 kategoride aday olan sanatçı, bu sefer bunlardan ikisini evine götürmeyi başardı. Kanye West'in hem annesi hem de menajeri Dr. Donda West, geçirdiği estetik operasyonların oluşturduğu komplikasyonlar sonucu 10 Kasım 2007'de Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.[2] Dr. Donda West'in ölümü, sadece Kanye West'i değil; birçok kişiyi üzdü. Bunlardan birisi de Jay-Z idi. 11 Kasım'da New York'ta verdiği bir konserde Jay-Z, konuyla ilgili duyarlılığını gösterdi ve izleyicilere şunları söyledi: "Hadi bir dakikalığına biraz ciddileşelim. Bu konserimi annesini kaybeden Kanye West'e adıyorum. Seninleyiz Kanye, güçlü kal!". Kanye West, olaydan birkaç hafta sonra Paris'te verdiği konserde 'Hey Mama' adlı şarkısından önce "Bu şarkıyı anneme armağan ediyorum." dedi; fakat şarkıya bir türlü başlayamadı. Sahnede gözyaşlarına boğulan Kanye West'in en büyük tesellisi ise, kendisini izlemeye gelen hayranları idi. Grammy Ödül töreninde yeni düzenlenmiş haliyle "Hey Mama"yı seslendiren Kanye West, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu ve şarkı bittiğinde tüm salon kendisini alkışladı.

West, 2008 Brit Ödülleri Töreni'nde En İyi Uluslararası Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Bunların dışında, West, GOOD Music adlı kendi plak şirketine sahip olmaktadır. West'in maskotu ve ticari markası bir oyuncak ayıdır, ve bu oyuncak ayı West'in her üç albümün kapağın üstündedir. Sıkı bir moda takipçisi olan West, Louis Vuitton'ın gönüllü elçisidir aynı zamanda ünlü sanatçı Takashi Murakami'yle anlaşması vardır. Son albümünün tasarımını Takashi Murakami yapmıştır.

West müziğe kısa bir ara verdi ve kendini modaya attı, ancak önümüzdeki birkaç ay boyunca Hawaii'de bir sonraki albümünü yazıp kaydetti. West'in beşinci stüdyo albümü My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kasım 2010'da yayınlandı. Albüm eleştirmenlerden geniş beğeni topladı. 2011'de West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy'nin tanıtımı için bir festival turuna çıktı. West, Ağustos 2011'de Jay-Z ile birlikte ortak albüm olan Watch the Throne'u çıkardı.2012'de West, derleme albümü Cruel Summer'ı çıkardı. West'in altıncı albümü Yeezus, 18 Haziran 2013'te yayınlandı. Eylül 2013'te Kanye West, Yeezus'un tanıtımı için beş yıl sonra ilk solo turnesine çıkacağını ve Kendrick Lamar'ın ona eşlik edeceğini açıkladı. Haziran 2013'te West ve televizyon ünlüsü Kim Kardashian'ın ilk çocukları North doğmuştur.

Mayıs 2014'te West ve Kardashian, çeşitli sanatçı ve ünlülerin katılımıyla İtalya'nın Floransa kentinde özel bir törenle evlendiler. Şubat 2015'te West, Adidas ile Yeezy Season 1 adlı işbirliğinin prömiyerini yaptı. Mart 2015'te West, Theophilus London, Allan Kingdom ve Paul McCartney'nin yer aldığı single "All Day" i yayınladı. Eylül 2015'te giyim serisi Yeezy Sezon 2'nin prömiyerini yaptı.

West, Ocak 2016'da yeni stüdyo albümü olan SWISH'in 11 Şubat'ta yayınlanacağını duyurdu. 26 Ocak 2016'da West, albümü SWISH'ten WAVES olarak değiştirdiğini ve ayrıca Madison Square Garden'da Yeezy Sezon 3' serisinin prömiyerini yaptı. West albümünün adını bu kez The Life of Pablo olarak değiştirdi. "Famous" şarkısı için birkaç ünlünün balmumu figürlerini (West, Kardashian, Taylor Swift, işadamı ve o zamanki başkan adayı Donald Trump, komedyen Bill Cosby ve eski başkan George W. Bush dahil) ortak bir yatakta çıplak uyurken gösteren tartışmalı bir video yayınladı.

Nisan 2018'de West, Break the Simulation adlı bir felsefe kitabı yazma planlarını duyurdu. O ayın ilerleyen günlerinde, iki yeni albüm, bir solo albüm ve Kid Cudi ile Kids See Ghosts adı altında kendi adını taşıyan bir ortak albümü duyurdu. Her ikisi de Haziran ayında piyasaya sürüldü. Ye albümü 1 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. West, 6 Ocak 2019'da haftalık "Sunday Service" orkestrasını kurdu. 25 Ekim 2019'da Hıristiyan hip hop albümü Jesus Is King'i çıkardı. 25 Aralık 2019'da West ve Sunday Service, 19 şarkı içeren Jesus Is Born albümünü yayınladı. 30 Haziran 2020'de West, yaklaşan onuncu stüdyo albümü Donda: With Child'ın "Wash Us in the Blood" adlı ilk single'ını yayınladı. Şarkı Travis Scott'u içermektedir. 4 Temmuz 2020'de West, Twitter'da 2020 başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

2004 yılından beri ünlü model Alexis Phifer'la birlikte olan West, 2007'nin son aylarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini duyurmuştur. Fakat annesinin ani ölümü bu olayı dondurmuştur. Nitekim ikili 2008'in Mayıs ayında ayrıldıklarını açıklamıştır. Sebep olarak da Kanye'nin yeni turnesi "Glow In The Dark Tour"a yoğunlaşmak istemesidir. Sonrasında Kim Kardashian ile bir ilişki içerisindedir. 24 Mayıs 2014'te Kim Kardashian ile evlenmiştir.

KANYE WEST KAÇ OY ALDI?

3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışan 43 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi Kanye West şimdiye kadar yaklaşık 57 bin oy aldı. Kanye West'in en yüksek oy aldığı eyalet ise Tennessee oldu. Kanye West, söz konusu eyalette 10 binin üzerinde oy aldı. West'in şimdiden gözünü 2024 seçimlerine diktiği öğrenildi.

Kanye West'in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk olmuştu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West'i desteklediğini söylemişti.