Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar bugün var mı? Kanunsuz Topraklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, bu akşam 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Kanunsuz Topraklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 8. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu? şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kanunsuz Topraklar, bu akşam 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Kanunsuz Topraklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar bölüm bugün mü? Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'de çarşamba günleri yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisi 8. bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, Ali Gelik'in tehditleri yüzünden çaresizdir. Yüreği parçalansa da Davut'tan ayrılır ve büyük bir buhranın içine düşer. Bu ayrılığın acısını kalbine gömen Davut ise artık kararlıdır. Önce kayıp tüfekleri Türk Ordusu'na teslim edecek sonra da madenci arkadaşlarının haklarını canı pahasına savunacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Malik, Gülfem'i Ali Gelik'ten kurtarmak için planladığı oyunu devreye sokar. Mazisi hicap dolu bir kadın olan annesi Saniye'yi çıkartır karşısına. İki cenah arasında büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Verdiği kararları birer birer hayata geçiren Davut kasabayı kasıp kavururken Gülfem'le yolları durmadan kesişiyordur. İki sevdalı ayrı da olsa aşklarının alevi sönmüyordur… Aralarına giren düşmanlara, kaderin acımasız oyunlarına rağmen birbirlerinden vazgeçemiyorlardır. Ve vazgeçmeyeceklerdir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

FOX'un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar dizinin oyuncuları ; Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

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