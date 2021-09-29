Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 29 Eylül 2021 tarihin'de yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili bulunmaktadır. Peki, Kanunsuz Topraklar konusu ne? Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler? Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde...

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gold Film tarafından FOX TV için hazırlanan Kanunsuz Topraklar merakla bekleniyor. 1939 Türkiye'sinde Davut (Uğur Güneş)adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem'le (Esra Bilgiç) yaşadığı fırtınalı aşkı konu olan "Kanunsuz Topraklar" ilk tanıtımı yayınlandı. Eylül ayında izleyici ile buluşacak olan Kanunsuz Toprakları dizisinin yayın günü ise henüz bilinmiyor ancak Çarşamba günleri olabileceği düşünülüyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılırken daha sonra çekimler İstanbul'da devam edecek.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİ KARAKTER VE OYUNCULARI

Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar Ali Gedik (Necip Memili)

Necip Memili Kanunsuz Topraklar'ın önemli rollerinden biri olan Ali Gedik karakteriyle ekranda olacak. Ali Gedik bir maden patronudur.

Ali Erkazan (Tahir)

Ali Erkazan 68 yaşındadır ve aslen Samsunludur. Ankara Sanat Tiyatrosunda 15 yıl görev alan Ali Erkazan özellikle En Son Babalar Duyar dizisinde Mehmet karakteri ile tanınmıştır. Aykut Enişte ve Kayseri Aslanı filmlerinde yer almıştır. Tahir Davut'un babasıdır. Aynı zamanda da madenin deneyimli işçilerinden biridir.

Kanunsuz Topraklar Malik (Murat Daltaban)

Gülfem, Behice ve Fikriye'nin babası. Bir maden şirketi sahibini canlandırcak Murat Daltaban Kanunsuz Topraklar'da Malik karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Avukat Yavuz (Kaan Taşaner)

Malik'in avukatı Yavuz karakteri başarılı oyuncu Kaan Taşaner tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Behice ve Fikriye

Gülfem'in kız kardeşleri olan Behice ve Fikriye Malik'in kızları olarak Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor. Behice karakteri Eylül Su Sapan, Fikriye karakteri ise Serdem Paçal tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Tahir (Ali Erkazan)

Davut'un babası olan Tahir aynı zamanda bir maden işçisidir. Ali Erkazan Tahir karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Fatma (Mine Teber) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Usta oyuncu Mine Teber de Kanunsuz Topraklar kadrosunda. Davut'un annesi ve Tahir'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanunsuz Topraklar Cemal (Doğaç Yıldız) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Davut'un kardeşi Tahir ve Fatma'nın oğlu olarak ekrana gelecek Doğaç Yıldız Cemal karakterini canlandıracak.

Kanunsuz Topraklar Eyüp (Onur Kaya)

Davut ve Cemal'in kardeşi olan Eyüp ise Onur Kaya tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Asude (Ezgi Çelik)

Kanunsuz Topraklar'da Asude karakteri ise başarılı sanatçı Ezgi Çelik'e emanet. Ezgi Çelik Kanunsuz Topraklar'da bir şarkıcıyı canlandıracak.

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