Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kanunsuz Topraklar canlı izle! Fox TV Kanunsuz Topraklar 10. bölüm canlı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak? Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olur? Kanunsuz Topraklar son bölümde ne oldu? Kanunsuz Topraklar hangi gün? İşte detaylar...

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik'in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar. Gülfem, Davut'a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır. Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece… Gülfem'in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir… Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak'ta bulmaya çalışırlar. Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder. Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine… Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murtaza, Malik Bey'in cinayeti hakkında anlattıklarıyla Paşazadelerin Konağı'nı karıştırmaya çalışır. Ama Gülfem bunlara inanacak kadar saf değildir elbette. Babasının ölümünden dolayı Davut'tan şüphe etmiş olsa da yüreği buna asla inanmıyordur. Rafet Bey'in ölümünün hemen ardından Kasapoğlu'nun çiftliğine yapılan saldırı Davut'un içindeki intikam ateşini öylesine büyütür ki bir gece kulüpte Ali Gelik'in karşısına dikilir. Kararlıdır, onu öldürecektir. Ama Bahar Aras adında gizemli bir kadın çıkar ortaya ve engeller Davut'u… Sırlarla dolu bu kadının da tek bir hedefi vardır aslında. O da Paşazade Madencilik'in peşindedir. Yavuz da Behice'nin kırılgan ve keder dolu halini kullanarak madeni ve maden mahallesini ele geçirmeye çalışmaktadır. Bu sırada Davut kimliği belirsiz adamlar tarafından kaçırılır ve kendi mezarının başına götürülür. Ardından Yavuz, Behice'yi evlenmeye ikna eder. Paşazade Madencilik, Gülfem ve Davut'un ellerinden kayıp gitmek üzeredir. Her şey sarpa sarıyordur. İki aşık çaresiz bir haldedir. Ama aşk dolu bir öpücük, tüm bu kötülüklerin karşısında durmaya yetecek kadar kuvvetlidir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunmaktadır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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