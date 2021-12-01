Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunan Kanunsuz Topraklar dizisi bugün 9. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümün ardından dizinin 10. fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar 9. bölümde neler oldu? Kanunsuz Topraklar yeni fragman çıktı mı? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz dizinin 10. bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan yeni bölümün ardından 10. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Malik Paşazade, jandarmalara teslim olmuştur. Olanları anlatmak için Davut'a koşar Gülfem, ama gördüğü manzara karşısında yıkılır. Ali Gelik'se Maden Mahallesi'nde yaşadığı hezimetin kuyruk acısını Celal ve Fatma Ana'ya eziyet ederek çıkartmaya çalışmaktadır. Ama önce Gülfem dikilir Ali Gelik'in karşısına ve içindeki bütün nefreti kusar… 'Sen annesinin bile sevmediği bir evlatsın!" - Bu laf ve yediği tokat kulaklarından silinmez Ali Gelik'in. Paramparça olmuştur. Soluğu Bolu'da annesinin yanında alır. Böylece onun bu acımasız karakterinin altında yatan gerçekler, acılarla geçen çocukluğu çıkar su yüzüne. Malik Bey'in yokluğunda madenin başına geçen Gülfem'se çok zor şartlarda çalışmaya devam eden madenciler tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ama Davut vardır yanında. Onu yalnız bırakmayacak, yaşadığı her zorlukta düşmemesi için elinden tutacaktır. Paşazade Madenciliğin zor günler yaşadığını öğrenen ve onu haince ele geçirmeye çalışan Ali Gelik'e karşı omuz omuza, nefes nefese savaşacaktır iki aşık…

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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