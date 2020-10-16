Kanserden kaybettiği kızının anılarını açtığı köftecide yaşatıyor

Sivas'ta 5 yaşındaki kızı Masal'ı kanserden kaybeden baba, mağaza müdürlüğünü bırakarak kızının çok sevdiği köfteden yapıp sattığı bir salon açtı, Salonun her yanında kızının anılarını yaşatan baba, iş yerine "Masal Baba Köftecisi" ismini verdi.

Sivas'ta 5 yaşındaki kızı Masal'ı kanserden kaybeden baba, mağaza müdürlüğünü bırakarak kızının çok sevdiği köfteden yapıp sattığı bir salon açtı, Salonun her yanında kızının anılarını yaşatan baba, iş yerine "Masal Baba Köftecisi" ismini verdi.

Sivas'ta yaşayan Esra ve Bülent Doğan çiftinin 2014 yılında bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin Masal adını verdikleri ve çok sevdiği çocukları ilerleyen zamanlarda amansız bir hastalığa yakalandı. Beyninde tümör oluşan Masal, 3 sene içerisinde 2 beyin ameliyatı geçirdi. Küçücük bedeniyle sayısız kemoterapi ve ışın tedavisi de alan minik Masal 5 yaşında hayata veda etti. Baba Doğan, kurumsal bir firmanın mağaza müdürlüğünü bırakarak kızının adını ve hikayesini yaşatabileceği bir restoran açmaya karar verdi. Kent Merkezi Dört Eylül sanayi sitesinde, kızının çok sevdiği ve "baba köftesi" adını verdiği köfteleri pişirip sattığı bir dükkan açtı. Dükkana da "Masal Baba Köftecisi" ismini verdi. Doğan, açtığı restoranı kızıyla olan fotoğraflarıyla donattı. Gelen müşteriler ilk bakışta fotoğraflara anlam veremese de baba Doğan tarafından anlatılan Masal'ın hikayesi herkesi duygulandırıyor.

KIZININ VERDİĞİ SAVAŞI HERKESE DUYURMAK İSTEDİ

Baba Bülent Doğan, kızının kanser sürecinde verdiği savaşı herkese duyurmak için böyle bir şey yaptığını ifade ederek, "5 yaşında bir kızım vardı ismi Masaldı. Biz Masalı maalesef 2019 yılının Kasım ayında kanserden kaybettik. Masal son 3 senesinde beyin tümörü kanseri ile mücadele ederek geçirdi. 2 kere beyin ameliyatı oldu. Sayısız kemoterapi ve ışın tedavisi aldı. 3 sene sonra rabbim bizden daha çok sevdi Masal'ı cennetine kabul etti. Ben burayı Masal'ın vefatından 1 ay sonra açtım. Masal baba köftecisinin çok farklı bir hikayesi var. Açılış amacımız kızımızın adını herkese duyurmaktı. Çünkü Masal çok güçlü bir kızdı ve büyük bir savaş verdi. 3 sene tedavi gördüğü sürece Biz bir miktar ne kemoterapiye ne ışına ne de o ameliyata dayanabilirken Masal hiç birinde yorulmadı ve çok güçlüydü kuvvetliydi. Ben bunu insanlara anlatmak istedim. Bakın 5 yaşındaki kız bu kadar güçlüyken bu kadar kuvvetliyken bizler onlardan çok daha güçlü olmalıyız" dedi.

"ÖMRÜMÜN YETTİĞİ YERE KADAR BEN BU HİKAYEYİ HERKESE ANLATACAĞIM"

Doğan, ömrümün yettiği yere kadar çok sevdiği kızının bu hikayesini herkese anlatacağını söyleyerek, "Buranın adı Baba köftecisi. Masal rahmetli olmadan önce evde bir yemek istemişti. Eskinin adıyla biz anne köftesi deriz ona. Anne köfte yaptık. İçinde baharat, ekmek içi var. Yaptığımda çok sevmişti. Kızım sana ne yapayım dedim. Baba bana baba köftesi yap dedi. Her gün yerdi. Bu sefer onun adı baba köftesi oldu. Burada herkese tattırıyorum Masal'ın sevdiği şeyleri. İçerde ki fotoğraflarda göreceksiniz Masal hepsinde gülüyordu, hiç somurtmadı. Ömrümün yettiği yere kadar ben bu hikayeyi herkese anlatacağım" ifadelerini kullandı.

MASAL'IN HİKAYESİNİ DUYAN DUYGULANIYOR

Doğan, kızının hikayesini duyan müşterilerinin duygulandığını belirterek, " Müşteriler Masal'ın resimlerine baktıklarında saçı kısa olduğu için erkek zannediyor. Erkek çocuğu kim diye sorduklarında kızım olduğunu söylüyorum. Bu yazı bize hatıra kaldı. 'Belki savaş kaybettik ama savaşarak kaybettik' yazısında sonra ne oldu falan dercesine sorular geliyor. Bu seferde masalı anlatıyoruz. Çoğu da duygulanıyor, özellikle baba yada kız babası olanlar. Bizimkisi hüzünlenmek yada duygulanmak değil, ben burayı üzülmek için açmadım. Bazılar bu resimlerin karşısında akşama kadar nasıl dayanıyorsun diyor. Yorulduğum yerde ben o resimlere bakarak güç alıyorum" diye konuştu.

(Onur Erden - Demet Karakuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN