Kanlı Noel nedir? Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kimdir?

Trajedi dolu olayladan biri olarak tarihimize kazınan Kanlı Noel, yıl dönümünde anılıyor. MSB tarafından anma mesajı yayınlanması üzerine gündeme gelen Kanlı Noel nedir? Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kimdir? Tabip Binbaşı Nihat İlhan kimdir, nasıl öldü?

Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve ailesinin şehit edildiği Kanlı Noel hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KANLI NOEL NEDİR?

Kanlı Noel, 21 Aralık 1963 tarihi itibariyle Kıbrıs Türklerine karşı başlatılan silahlı saldırılara verilen isimdir. Toplumlararası çatışma olarak nitelendirilen bu olayda silahsız Türkler öldürülmüştür.

İsviçre'nin Zürih şehrinde Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yapılan görüşmelerde hazırlanan anayasa ile 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olarak seçilen III. Makarios, 1961 yılında mevcut anayasa ile Kıbrıs'ın yönetilemeyeceğini iddia etmeye başladı ve Kasım 1963'te anayasada on üç maddelik bir değişiklik yapılmasını önerdi.

Kıbrıs Türk Cemaatinin bu değişiklikleri kabul etmesi için Kıbrıs Rumu fanatikler Akritas Planı adı verilen prensipler çerçevesinde adada gerginliği arttıran gazete yayınlarını Aralık ayı boyunca sürdürdü.

20 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde otomobillere açılan ateş sonucunda Zeki Halil ve Cemaliye Emirali öldürülmüştür.

İlk başta 30 köy saldırılara maruz kalmıştır Toplamda ise 103 köye saldırılar yapılmıştır. Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı semti kuşatma altına alınmıştır. Kanlıdere bölgesinde Türklere karşı saldırı düzenlendi. Larnaka ve Tuzla'da Türk evlerine ateş açılmış ve dokuz kişi öldürülmüştür. Bölgedeki 13 Türk köyünün sakinleri de 23 Aralık gününden itibaren daha büyük Türk köylerine göç etmiştir.

1 Ocak 1964 günü Daily Herald olayları şöyle bildirmiştir:

Türk evlerine geldiğimde dehşete düştüm. Duvarlar dışında tamamen yok olmuşlardı. Bir napalm saldırısının bile bu kadar büyük bir yıkım yaratabileceğinden şüphe etmekteyim.

364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumu hayatını kaybetmiş, 8.667 Kıbrıs Türkü yaşadığı 103 köyü terk etmiştir. 22 Aralık 1985 tarihli Milliyet gazetesinde ise göç etmek zorunda kalanların sayısı 25 bin olarak verilmekte, 23 Aralık 1993 tarihli gazetede ise sayının 30 bin olduğu belirtilmektedir. John Terence O'Neill ve Nicholas Rees de 30 bin Kıbrıs Türkünün göç etmek zorunda kaldığını belirtmiştir. 25 Aralık'ta Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı mevzilere konuşlandırılmış ve Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları Lefkoşa üzerinde uyarı uçuşlarına başlamışlardır. Olaylar üzerine 30 Aralık 1963 günü toplanan Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan hükümetleri Yeşil Hat'tı belirleyen Yeşil Hat Antlaşması yapıldı.

TABİP BİNBAŞI NİHAT İLHAN KİMDİR?

21 Aralık 1963 tarihi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en karanlık günlerden biriydi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için kanlı saldırılar yapıyordu. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların sembolü olarak tarihe geçti.

"EVİN BANYOSUNDA SAKLANAN 3 ABİMİ TARAYARAK ŞEHİT ETTİLER"

'Kanlı Noel' olarak bilinen olayın yıldönümünde, Nihat İlhan'ın oğlu olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeniden o günlere döndü:

"Ben Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda da 1963 yılında eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğluyum. Bundan 57 yıl önce 21 Aralık 1963'te Rumlar ayaklanarak o sırada birlikte yaşanan Lefkoşa'da Türk mahallelerini basıyorlar. Ledra Palas dediğimiz Birleşmiş Milletler Karargâhı'na çok yakın mesafede ve şu an Mürüvvet İlhan Sokak olan mahalleye geliyorlar. Önlerine çıkan evlerdeki Türk vatandaşlarını tarayarak ilerliyorlar. Bizim evimize girdikten sonra evin banyosunda saklanmış olan rahmetli 3 abim; Murat, Kutsi, Hakan ve anneleri Mürüvvet İlhan'ı tarayarak şehit ediyorlar. Aynı zamanda ev sahibimiz, onun eşi ve kızını da tarıyorlar.

BABAM CEPHEDEYMİŞ

Babam 1963 yılında Kıbrıs'taki alayın baştabipliği görevini yapıyor. Hem genel cerrah hem ortopedi uzmanı askeri doktor. O sırada görev için orada bulunmakta. Kendisi çatışmaların bulunduğu bölgede askeri hastanenin sorumluluğunu yürütüyor. Burada da çatışmalarda yaralanan hem Türk tarafından hem de Yunan tarafından kişilerin tedavisini sağlıyor. Ev BM Karargâhı Ledra Palas'a kuşbakışı baktığınız zaman 500 metre bile olmayan bir yerde. Bu bölge güvenli olduğu hem de şehrin merkezinde olduğu için bir sorun olmayacağını düşünüyor"

PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN KİMDİR?

Mustafa Necmi İlhan 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılından mezun oldu. Gazi Üniversitesinden 2001 yılında Halk Sağlığı Doktorası, 2014 Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı, Ankara Üniversitesinden 2008 yılında İş Sağlığı Doktorası aldı. Mustafa Necmi İlhan KKTC Milli Mücadele Madalyası sahibidir.