Kangallar dünya basınında gündem oldu
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Kangallar dünya basınında gündem oldu

10.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:29

Kangallar dünya basınında gündem oldu Dünya'nın en güçlü koruma köpekleri arasında gösterilen Kangallar, dünya basınında gündem oldu.

Kangallar dünya basınında gündem oldu

SİVAS - Dünya'nın en güçlü koruma köpekleri arasında gösterilen Kangallar, dünya basınında gündem oldu.

Dünyanın en güçlü koruma köpekleri arasında gösterilen Sivas Kangal ırkı köpekler, Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında gazete ve internet sayfalarını süsledi. Uluslararası bir haber ajansı tarafından yapılan haberde, Sivas'ta Kangal üretimi yapan uzman Kangal Eğitmeni ve Yetiştirici Hüseyin Yıldız Kangal köpeklerinin özelliklerini anlattı. Dikkat çeken röportaj "Washington Post, The Times, Washington Times" başta olmak üzere yüzlerce yabancı basın yayın organında gündem oldu.

Yıldız, Anadolu'nun yıldızını anlattı

Uzman Kangal Eğitmeni ve Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Anadolu'nun Yıldızı Kangalları dünyaya tanıtmanın onur ve gururunu yaşadığını belirtip, "Yabancı gazeteci arkadaşlar, Kangalları en doğru elden, genetik haritası en doğru olan neresi diyerek araştırıyorlar ve bizi bulup buraya geliyorlar. Yaptıkları çok güzel bir haber oldu. Amaçları şuydu; Kangalları en doğru merkezinden tanımaktı ve bunun tanımını da diğer tarafa en doğru şekilde aktarma şansları buldular. Çünkü köpeklerimizi bu işi tercüme etti. Gen haritası bunlara referans oldu. Muazzam bir tanıtımla Amerika'nın, Avusturalya'nın bütün kıtaların gündemi olduk" dedi.

Kangal, Anadolu aslanı

Kangal'ın Anadolu aslanı olarak adlandırıldığını ifade eden Yıldız, "Aslında onların öz çekimleri şu; Kangal ırkı, genetiği düzgün olan genetiği kesinlikle doğal olan bir saf ırktır. Bir doğal seleksiyondur. Bu doğal seleksiyonu nasıl Afrika'da bir aslana görebiliyorsanız burada da bir kangalı merkezinde Anadolu'da görebilirsiniz. Onun için tabiri caizse bizde 'Anadolu Aslanı' olarak görüyoruz. En çok ne diye anlatıldıklarına bakarsak, psikolojileri, fiziki özellikleri, anatomi yapıları, içsellikleri, çocuk düşkünlüğü olmaları, yaşlılara olan toleransları ve insana olan yatkınlığı ağırlıklı insana olan verileri çok güçlüdür. Amerika'da, Japonya'da ciddi araştırmalar yapmaktalar. Kangal ağırlıklı olarak Anadolu'nun merkezinde yetişen bir aslan denildi" dedi.

Dünya'da gündem oldu

Yıldız, Kangalların dünyada gündem olduğunu belirtip, "Haber 1 hafta boyunca yayınlandı. Amerika'da tamamen gündem oldu. The Times, Washington Post, Washington Times. Burada yabancı dille yayını verdiler. Amerika'da ihtiyacın çok fazlasını bizim Kangallar orada donatılarıyla hareketli hale getirdi. Çünkü orada Kangal severler çok. Kulüp sahipleri, dernekler faaliyetleri çok olduğu için bize dönüş yapıldı. Washington'dan Chicago'dan, New York'tan her taraftan bizi aradılar. Tebrik edildik. Sosyal kültürel faaliyeti olan Kangal ırkının ne kadar ciddi bir elçilik yaptığını dünyaya kendini yansıttığını görüyorsunuz. Sivas bu bağlamda gerçekten çok şanslıdır. Müthiş bir kültürel bir yapıya sahiptir" şeklinde konuştu.

Kangallar dünya basınında gündem oldu
Kangallar dünya basınında gündem oldu
Kangallar dünya basınında gündem oldu
Kangallar dünya basınında gündem oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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