Kandıra Sapağı trafiğine çözüm geliyor
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Kandıra Sapağı trafiğine çözüm geliyor

Kandıra Sapağı trafiğine çözüm geliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit trafiğinin en önemli noktalarından eski Kandıra Sapağı'na neşter vuruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit trafiğinin en önemli noktalarından eski Kandıra Sapağı'na neşter vuruyor. Trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için yapılacak değişme ile Kocaeli'deki ulaşım daha konforlu ve sıkıntısız hale getirilmiş olacak.

ULAŞIM PROJELERi DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki hayata geçirdiği dev ulaşım projelerine devam ederken kent içindeki trafiğin daha akıcı ve sorunsuz olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit'in en önemli trafik noktalarından olan eski Kandıra Sapağı'ndaki trafik yükünün azaltılması adına çalışma başlatılıyor.

BÖLGEDEKİ DÖNER KAVŞAK KALDIRILIYOR

D-100, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Bağdat Caddesi, Demokrasi Caddesi, Yürüyüş Yolu ve Yüce Rıfat Sokağın kesiştiği bölgede hali hazırda döner kavşak ve trafik ışıkları bulunmakta. Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki döner kavşak kaldıracak. Böylece yapılacak ilave düzenlemelerle bölgedeki trafik yükünün önemli bir miktar azaltılması hedefleniyor.

ŞERİT SAYISI 6'YA ÇIKARILACAK

Hafta içinde yapımına başlanacak yeni düzenlemeye göre; Şehit Rafet Karacan Bulvarından gelen şerit sayısı kavşak bölgesinde 6'ya çıkarılacak. 4'ü Yahya Kaptan istikametine doğru, 2'si ise D-100'e dönüş yapmak isteyenler tarafından kullanılacak. Bu amaçla, bulvarın İzmit yönü kuzey istikametine doğru.

BAĞDAT CADDESİNDEN GELEN TRAFİK DE DÜŞÜNÜLDÜ

Yine trafik yükünün yoğunlaştığı Bağdat Caddesinden kavşağa gelen yolda şerit sayısı 2'den 3'e çıkarılacak. Böylelikle Bağdat Caddesi istikametinden özellikle D-100'e çıkışlar kolaylaştırılacak.

DEMOKRASİ CADDESİ TRAFİĞİNE DE ÇÖZÜM OLACAK

Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapılacak. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirilecek ve trafik kapasitesi arttırılacak. D-100'den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabilecek. Bu güzergahtan kavşağa gelen araçlar ise trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebilecek, o bölgedeki şerit sayısı artırılacak.

D-100'E YENİ CEPLER YAPILACAK

Ayrıca çalışmalar kapsamında D-100 üzerinde otobüs durakları için de cep yapılacak. Böylelikle D-100 üzerindeki durak karmaşası da sona erecek. İşte bölgenin uydu fotoğrafı ve işte bu uydu fotoğrafının üzerine yerleştirilen yeni kavşak ulaşım planı Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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