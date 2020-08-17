Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden korkutan değerlendir: Her yıl 2,5 santim kayıyoruz
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Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden korkutan değerlendir: Her yıl 2,5 santim kayıyoruz

17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'da kırılan yer küre parçalarının her yıl 2,5 santim batıya doğru kaydığını söyledi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden korkutan değerlendir: Her yıl 2,5 santim kayıyoruz
17.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:21

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 17 Ağustos deprem felaketinin 21. yıl dönümünde konuştu. Özener, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili "Marmara'da deprem beklerken ülkemizin başka bir yerinde 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşırsak buna şaşırmamamız gerek. GPS gözlemlerinden elde edilen verilere göre, her yıl ortalama 2.5 santimetre batı-güney batı yönüne doğru kayıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'U ETKİLEYECEK DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener1939 Erzincan sarsıntısından sonra Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki depremlerin batıya taşındığını belirtti. Prof. Dr. Özener, "Başta İstanbul'u etkileyecek Marmara Depremi'nin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Tarih veremiyoruz. Bu aşamada yapılabilecek tek şey deprem zararlarını azaltmak. Hesaplama ve öngörülerimiz, Marmara'daki sarsıntının 7.2 büyüklüğü civarında olacağını gösteriyor. Bu tek parçalı bir kırık olabileceği gibi iki ya da üç parçalı kırık da olabilir. Biz Marmara'da deprem beklerken ülkemizin başka bir yerinde 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşırsak buna şaşırmamamız gerek.

"HER YIL 2,5 SANTİMETRE BATI-GÜNEY BATI YÖNÜNE DOĞRU KAYIYORUZ"

GPS gözlemlerinden elde edilen verilere göre, her yıl ortalama 2,5 santimetre batı-güney batı yönüne doğru kayıyoruz ve bu da bir enerji birikmesine yol açıyor. Depremlerin nerelerde olabileceğini biliyoruz ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz. Zamanını bilemediğimiz için her an olacakmış gibi depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi.

"İSTANBUL'DA YAPILARIN YENİDEN İNŞAASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

17 Ağustos depreminden sonra otoyol, köprü, viyadük, okullarda ciddi iyileştirme çalışmaları yapıldığını, hastaneler ve tarihi binaların güçlendirilip, stratejik noktaların elden geçirildiğini vurgulayan Özener, "Ancak bu, önümüzdeki depreme yüzde 100 hazırız anlamına gelmiyor. Katedecek yolumuz var. İstanbul'da yapıların yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşaası büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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