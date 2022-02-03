Kandil simidi nasıl yapılır? En güzel kandil simidi tarifi!

Bu kandilde mis kokulu kandil simitlerini evinizde mi hazırlamak istiyorsunuz? O zaman tarifimize bir göz atın. Mübarek gecelerde geleneksel bir hal alan kandil simitleri bu Miraç Kandili'nde de evlerimizde yerini alacak. İşte, kandillerde pastanelerde sıklıkla gördüğümüz kandil simitlerini evde yapmak isteyenler için pratik kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

-125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin.

-2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

-1 çay bardağı sıvı yağ

-2 yemek kaşığı sirke

-1 yemek kaşığı mahlep

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un (3-4 su bardağı kadar)

Üzeri için

-2 tane yumurtanın akı

-Susam ya da çörek otu

KANDİL SİMİDİNİN YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Unu geniş bir kap içine alarak ortasına çukur açıyoruz ve margarin başta olmak üzere, yumurta sarısı ve diğer tüm malzemeleri ekleyip yoğurmaya başlıyoruz.

Ardından elimize yapışmayan kıvamda bir hamur elde edene kadar azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz.

Hazırladığımız hamurdan parçalar ayırıyoruz ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştiriyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kandil simitlerini üzerine diziyoruz.

Son olarak kandil simitlerinin üzerine yumurta sürüp ve susam ya da çörek otunu serpiyoruz önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştiriyoruz. Üzerleri kızarınca fırından çıkardığımız mis gibi kandil simitlerimiz servise hazır!

ALTERNATİF KANDİL SİMİDİ TARİFİ

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Unu, mahlebi ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra oda sıcaklığındaki margarinizi tel çırpıcı yardımı ile malzemelerle karışacak kadar pürüzsüz hale getirin. Ardından yoğurdu, yumurta sarısını, tuz ve şekeri karıştırdığınız tereyağının üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yoğurarak kulak memesi kıvamından biraz sert hale getirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçaları elinizin içinde yuvarlayın. Yuvarladığınız bezeyi uzun hamur haline getirip iki ucunu birleştirin. Oluşacak halka hamuru önce yumurta akına daha sonra susam ve çörek otuna ayrı ayrı batırın. Tepsiyi yağladıktan sonra un serpin ve simitleri tepsiye dizmeye başlayın. Tepsiyi 190 derecede fırında 15-17 dakika kızarana kadar pişirin. Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumak üzere bırakın.

ALTERNATİF KANDİL SİMİDİ TARİFİ

-125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin

-2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

-1 çay bardağı sıvı yağ

-2 yemek kaşığı sirke

-1 yemek kaşığı mahlep

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un (3-4 su bardağı kadar)

Üzeri için

-2 tane yumurtanın akı

-Susam ya da çörek otu

KANDİL SİMİDİNİN YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Unu geniş bir kap içine alarak ortasına çukur açıyoruz ve margarin başta olmak üzere, yumurta sarısı ve diğer tüm malzemeleri ekleyip yoğurmaya başlıyoruz.

Ardından elimize yapışmayan kıvamda bir hamur elde edene kadar azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz.

Hazırladığımız hamurdan parçalar ayırıyoruz ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştiriyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kandil simitlerini üzerine diziyoruz.

Son olarak kandil simitlerinin üzerine yumurta sürüp ve susam ya da çörek otunu serpiyoruz önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştiriyoruz. Üzerleri kızarınca fırından çıkardığımız mis gibi kandil simitlerimiz servise hazır!

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