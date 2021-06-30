Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
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Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına takla atarak burun üstü saplanan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başardı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 çocuk babası 71 yaşındaki yaşlı...

- Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına takla atarak burun üstü saplanan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başardı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 çocuk babası 71 yaşındaki yaşlı adam bağından evine doğru otomobiliyle seyir halindeyken bir anlık dikkatsizliği sonucu sulama kanalına uçtu. Takla atarak kanala düşen ve burun üstü saplanan otomobilden burnu bile kanamadan kurtulan yaşlı adam kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçilik yapan 3 çocuk babası Mustafa Adıgüzel Ahmetbeyli Mevkiindeki bağında çalışmalarını tamamladıktan sonra otomobiliyle Alaşehir'deki evine doğru yola çıktı. Evine dönerken, dikkatsizliği nedeniyle bağ yolundaki sulama kanalına uçan yaşlı adamın kullandığı otomobil takla atarak burun üstü kanala saplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar ilk yardıma koşarlarken, 112 acil servis unsurlarına telefon ederek, haber verdiler. Mustafa Adıgüzel kendi imkanlarıyla aracına tutunarak kanaldan çıkmayı başardı. Mustafa Adıgüzel olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tedavi isteğini de sağlığının yerinde olduğunu belirterek kabul etmedi. 112 acil servis ekipleri olay yerinde bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

Ters gelen aracın içinden kendi imkanlarıyla kurtulan ve kazadan yara almadan kurtulan Mustafa Adıgüzel, "Yoldan gelirken, demek ki sağıma soluma bakmamışım, bir anda kanala düştüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde çiziğim bile olmadı." dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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