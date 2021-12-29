Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı - Haberler
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Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 1 ay önce yolda kanadı kırık bulunan kartal, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta, 1 ay önce yolda kanadı kırık bulunan kartal, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Kentte dekorasyon işi yapan Emrah Polat, 1 ay önce gittiği Sivas'tan aracıyla kente dönerken, Kızıliniş mevkisinde hareketsiz yatan kartalı gördü. Polat, yaşadığını fark ettiği kartalı, soğuktan etkilenmemesi için montuna sarıp, aracına aldı. Polat, iş yerine getirdiği ve kanadı kırık olan kartalı tedavisi için Tokat Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerine teslim etti. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ise yaralı kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Kartalın bir kanadının kırık olduğunu tespit eden ekipler, tedaviye başladı. Tedavisi tamamlanan kartal, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Kanadı kırılan kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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