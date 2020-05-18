Kanadı kırık ebabil kuşuna sahip çıktılar
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Kanadı kırık ebabil kuşuna sahip çıktılar

Kanadı kırık ebabil kuşuna sahip çıktılar Yolda bulunan yaralı ebabil kuşuna belediye ekipleri sahip çıktı Sağlık çalışanı olan eşini gece nöbetinden aldıktan sonra eve dönerken yolda bulduğu kanadı kırık Ebabil kuşuna sahip çıkan bir vatandaş, iyileşmesi için kuşu Bağcılar Belediyesi...

Kanadı kırık ebabil kuşuna sahip çıktılar
18.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:37

Kanadı kırık ebabil kuşuna sahip çıktılar

Yolda bulunan yaralı ebabil kuşuna belediye ekipleri sahip çıktı

İSTANBUL - Sağlık çalışanı olan eşini gece nöbetinden aldıktan sonra eve dönerken yolda bulduğu kanadı kırık Ebabil kuşuna sahip çıkan bir vatandaş, iyileşmesi için kuşu Bağcılar Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ender görülen ebabil kuşu, tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salınacak.

Bağcılar'da Murat Ay isimli bir hayvansever, insanlar tarafından nadir görülen kanadı kırık bir ebabil kuşunu, kediler tarafından yakalanmak üzereyken son anda kurtardı. Murat Ay, sağlık çalışanı olan eşini gece nöbetinden aldıktan sonra yolda çırpınan ebabil kuşunu gördü. Aracından inerek yol üzerinde bulduğu yaralı kuşu korumak için aldı. İlk olarak evine getirerek bir kutuya koyan hayvansever, daha sonra ebabil kuşunun tedavi edilmesi için yetkilileri arayarak yardım istedi.

"Kedi yakalamak üzereyken aldık"

Yaralı kuşu kediler tarafından yakalanmak üzereyken yolda bulduğunu ifade eden hayvansever Murat Ay, "Eşim sağlık çalışanı, gece nöbetinden sonra onu almaya gittim. Yolda araçla gelirken Ebabil kuşunun yerde çırpındığını gördük. Hemen arabayı durdurarak, kedi yakalamak üzereyken aldık. Biliyorsunuz ebabil kuşu dinimizde çok önemli bir yere sahip. Kabe'yi yıkmaya gelen gayrimüslimleri ayaklarında ve ağızlarında taşıdıkları taşlarla defediyor. Kanadında yara var. Durumu gerekli mercilere ilettik Bağcılar Belediyesini aradık onlar da geldiler. Kuşumuzu onlara teslim edeceğiz. İnşallah kuşumuz sağlığına kavuşarak doğaya geri dönecek" dedi.

Tedavi edildikten sonra doğaya salınacak

Yardım çağrısının ardından kısa süre sonra hayvanın bulunduğu yere gelen Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi ekipleri, tedavi edilmesi için yaralı kuşu hayvanseverden teslim aldı. Veterinerler tarafından tedavi edilecek yaralı ebabil kuşu, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: İHA

Manşet

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