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Kanada'da seçim zaferi Başbakan Trudeau'nun

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Kanada'da seçim zaferi Başbakan Trudeau'nun

Kanada'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Başbakan Justin Trudeau'nun partisi Liberal Parti oldu.

Kanada'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Başbakan Justin Trudeau'nun partisi Liberal Parti oldu. Ancak Liberal Parti, tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu yine elde edemedi.

Kanada'da düzenlenen erken seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti, oyların yüzde 31.7'sini aldı. Başbakan Trudeau'nun partisi Liberal Parti 156 sandalye kazanırken, onu 121 sandalyeyle ana muhalefetteki Muhafazakar Parti, 32 ile Quebecois Bloğu, 27 ile Yeni Demokrat Parti ve 2 sandalye ile Yeşil Parti izledi. Trudeau'nun partisi, 338 sandalyeden 156'sını kazanarak tek başına iktidar olabilmek için gereken 170 sandalye sayısına ulaşamadı. Trudeau, üçüncü dönem için yeniden seçilirken, 2. kez azınlık hükümetinin başında olacak. Resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Trudeau, "Oy verdiğiniz, Liberal partiye güvendiğiniz ve daha parlak bir gelecek seçtiğin için teşekkürler Kanada. Covid ile mücadeleyi bitireceğiz ve Kanada'yı daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

2015'te başbakanlık koltuğuna oturan, 2019'dan beri ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten 49 yaşındaki Trudeau, tek başına hükümet kurma hedefiyle 15 Ağustos'ta seçim çağrısı yapmış, korona virüs salgınındaki 4. dalga sırasında gelen çağrı, muhalefet partilerinin tepkilerine yol açmıştı.

-İHA-

Kanada'da seçim zaferi Başbakan Trudeau'nun

Kanada'da seçim zaferi Başbakan Trudeau'nun

Kanada'da seçim zaferi Başbakan Trudeau'nun

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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