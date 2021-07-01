Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
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Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular

Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Haberler | Güncel

Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular 38'inci kez kan bağışında bulunan öğretmene altın madalya takdim edildi Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu Müdürü olan Ahmet Karakaya;

Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular

38'inci kez kan bağışında bulunan öğretmene altın madalya takdim edildi

Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu Müdürü olan Ahmet Karakaya;

"Herkesi duyarlı ve kan dostu olmaya davet ediyorum"

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kızılay'a kan vermek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, 38'inci kez kan bağışında bulunan öğretmene altın madalya takdim edildi.

Gölpazarı Kaymakamlığı, Gölpazarı Belediyesi ve Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendi "Kan ver Hayat Kurtar" kampanyası kapsamında ilçeye gelen Eskişehir Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı alındı. İlçe halkı kampanyaya büyük destek verirken uzun kuyruklar oluşturuldu.

"Herkesi duyarlı ve kan dostu olmaya davet ediyorum"

Kan bağışı kampanyasına katılan ve 38'inci kan bağışı nedeniyle altın madalya takdim edildi Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu Müdürü olan Ahmet Karakaya, "18 yaşımdan beri düzenli olarak kan bağışı yapmaktayım. Kızılay merkezi otomasyona geçene kadar olan bağışlarım hariç bugün yapmış olduğum bağış ile birlikte 38'inci kan bağışımı yapmış oluyorum. Türkiye'de kan bağışının gerekliliğinin farkındayım ve bu sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek adına daima gönüllü olmuşumdur. Ama her zaman daha fazla ve sürekli bağış yapabilecek bağışçılara ihtiyacımız olduğunun da bilincindeyim herkesi duyarlı ve kan dostu olmaya davet ediyorum" dedi.

Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş

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