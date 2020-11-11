Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler

Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı. Virüsü yayan hayvanlar askeri üste itlaf ediliyor. Danimarka'da 17 milyon vizonu toplu mezarlara gömüldü.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsünün insanlara bulaşmaya başladığı ve yaklaşık 17 milyon vizonun toplu mezarlara gömüldüğü açıklandı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda korona aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

YAKMAK İÇİN YETERİ KADAR FIRIN YOK

Ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.