Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler
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Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler

11.11.2020 08:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:14

Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı. Virüsü yayan hayvanlar askeri üste itlaf ediliyor. Danimarka'da 17 milyon vizonu toplu mezarlara gömüldü.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsünün insanlara bulaşmaya başladığı ve yaklaşık 17 milyon vizonun toplu mezarlara gömüldüğü açıklandı.

Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda korona aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler

YAKMAK İÇİN YETERİ KADAR FIRIN YOK

Ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler
Haber Yorumları (8)
CENGİZ HOLDİNG: Haberi kim yapmış acaba
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AYDIN: her zaman yapılan işlemdir derisi soyulan bu hayvanlar toplu olarak gömülür haber ile alakası yok
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
GÜL: Avrupada firinlarin sampixonu almanyayi unutmus
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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