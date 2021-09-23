KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI - Haberler
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KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlık) 2019 yılında 20 bin başvuru yapıldığını, bu sayının 2020 yılında ise 100 bine çıktığını belirterek, '2020 yılı en fazla başvurunun geldiği yıl oldu' dedi.

SAMSUN (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlık) 2019 yılında 20 bin başvuru yapıldığını, bu sayının 2020 yılında ise 100 bine çıktığını belirterek, '2020 yılı en fazla başvurunun geldiği yıl oldu' dedi.

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi kapsamında Samsun'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli kurumlara ziyarette bulundu. Ziyaretlerin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Malkoç, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na gelen başvuru rakamlarını paylaşan Malkoç, 2019 yılında 20 bin olan başvuru sayısının 2020 yılında 100 bine çıktığını açıkladı. 2019 yılında kurumlarına 20 bin başvuru geldiğini belirten Malkoç, "2020 yılı en fazla başvurunun geldiği yıl oldu. Bu rakam 100 bine çıktı. Bunun sebebi, kamu bankalarının verdiği uygun krediden müracaat edip alamayanlar oldu. Örneğin; 10 bin TL isteyip 5 bin TL alanlar olmuş. Sadece bu konu ile ilgili 70 bin başvuru geldi. Bu bizim görev alanımıza girmese de 3 bankanın genel müdürüyle oturduk konuştuk ve bir yol haritası belirledik. Başvurularda ilk sırada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geliyor. İkinci olarak Adalet Bakanlığı'ndan cezaevleri ile ilgili konular, üçüncü olarak tayin, terfi, disiplinle ilgili konular, dördüncü sırada eğitimle ilgili konular ve ardından da belediyeler geliyor. Eğitim ve belediye konuları zaman zaman yer değiştiriyor" dedi.

'İNSAN VAR OLDUĞU GÜNDEN BERİ SORUNU VAR'

Tüm sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını da belirten Malkoç, "Biz örneğin Belediyeler Birliği ile de protokol imzalıyoruz; vatandaşa hizmet verilirken 'hukuki açıdan nelere dikkat edilmesi gerekir' diye çalışmalar yürütüyoruz. Bütün sorunları çözebilmek mümkün değil. İnsan var olduğu günden beri sorunu var, kıyamete kadar da bu sorunlar olacak. Önemli olan sorunlara karşı çözüm mekanizmalarının olup olmadığı. Bu çözüm mekanizmaları varsa bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Az çalışıyorsa daha iyi nasıl çalıştırabiliriz? Bizim gayretimiz bu noktada" diye konuştu.

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: 20 BİN BAŞVURU SAYISI, 100 BİNE ÇIKTI - Haberler
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