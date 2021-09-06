Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı?

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI 11. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz Kalp Yarası 11. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 10. bölümün sonunda 11. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen başka bir adama aşık olmuşsun..."

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha