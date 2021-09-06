Kalp Yarası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

KALP YARASI 11. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?



Henüz Kalp Yarası 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 10. bölümün sonunda 11. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 10. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!