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Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Seda Sayan'ın canlı yayında göbek attı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayında roman havasıyla göbek attı. Küçükpolat'ın dansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sayan ise dakikalarca alkış tuttu.

Hafta içi her gün Star TV ekranında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan, programında ilginç anlar yaşandı. Sağlık hakkında soruları yanıtlamak için canlı yayına çıkan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, dans şovuyla herkesi şaşkına çevirdi.

ROMAN HAVASINI KURTLARINI DÖKTÜ

Canlı yayında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Küçükpolat, müziği duyunca topuklu ayakkabı ve kırmızı elbisesiyle kurtlarını döktü. Roman havasında göbek atan Küçükpolat'ı izleyen Seda Sayan ise dakikalarca alkış tuttu.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Seda Sayan'ın canlı yayında göbek attı

"LİNÇ DE YEDİM ÖVGÜ DE ALDIM"

Dans şovunun kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Seda Sayan'ın canlı yayında göbek attı

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Seda Sayan'ın canlı yayında göbek attı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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