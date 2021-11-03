Kalp nakli olan doktor: Organ bağışı ile benim gibi insanların hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Emel Azak Karali (45), 2008 yılında kalp nakliyle yaşama yeniden tutundu. Herkesin organ bağışı yapması gerektiğini belirten Dr. Karali, "Kalp nakli, tekrar yaşama tutunmam için bir araç oldu. En ciddi sorunumuz nakledilecek organı bulmak. İnsanlar, organ bağışı ile benim gibi insanların hayata tutunmasını sağlayabilirler" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emel Azak Karali, 2008 yılında evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Karali'nin kalp krizi geçirdiğini tespit eden meslektaşları, hemen ameliyata alarak o dönemde 32 yaşında olan genç doktorun hayatını kurtardı. Ancak Emel Azak Karali'nin kalbinin büyük bir bölümü, geçirdiği kriz nedeniyle çalışmaz duruma geldi. Organ nakli yapılmasına karar verilen Emel Azak Karali'ye, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Alparslan Kaya'nın kalbi hayat verdi. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyatla kalp nakli yapılan Karali, iyileştikten sonra mesleğine geri döndü. Dr. Karali, enfeksiyon hastalıkları bölümündeki meslektaşlarıyla birlikte tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisiyle de ön safta savaşan bilim insanlarından biri oldu.

Organ nakline karar verildikten sonra uygun organ bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Dr. Karali, "Ameliyata girmeden önce, 'Acaba hayata son bakışım mı?' diye düşündüm. İlk gözümü açtığımda çok sevinmiştim. 'Az da olsa yaşıyorum' diye düşünmüştüm. Ne kadar yaşayacağım konusunda bir soru işareti vardı. Bir organla hayata tutunuyorsunuz ama ne kadar devam edecek bu süreç? O korku da oluşuyor insanda. Ameliyatın bitmesiyle tedavi bitmiyor. Ameliyat sonrasında uygulanması gereken çok ciddi tedavi ve süreçler de var. En ciddi sorunumuz nakledilecek organı bulmak. Bu konuda bekleyen, organ ihtiyacı olan çok hastamız var maalesef. Fakat organ bağışı konusunda yeterli değiliz. Bu konuda daha istekli olan kişi sayısını arttırabiliriz. İnsanlar, organ bağışı ile benim gibi insanların hayata tutunmasını sağlayabilirler. Kaybedilmiş bir insanın, belki bir parçasının yaşayarak başka insanlara, daha yararlı bir şekilde ulaşmasına aracı olmuş olurlar" ifadelerini kullandı.