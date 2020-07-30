Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda "Az et, bol yeşillik yenmeli" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda "Az et, bol yeşillik yenmeli" uyarısı

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, kalp-damar hastaları ile yüksek tansiyonu (Hipertansiyon) bulunanlara, Kurban Bayramı'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan...

Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda
30.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:27

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, kalp-damar hastaları ile yüksek tansiyonu (Hipertansiyon) bulunanlara, Kurban Bayramı'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri yemeleri tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Ulus, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi.

Fazla tuz miktarının kan basıncında aşırı yükselmelere yol açabileceğine işaret eden Ulus, sözlerine şöyle devam etti:

"Fazla tuz tüketimi, beyin kanaması, felç ve kalp krizi riskini artırmaktadır. Kurban Bayramı gibi dönemlerde bu ölçü bazen kaçabilmektedir. Bu dönemde aşırı et tüketimi, bu hastalarda kanda kolesterol yükselmesinin yanında bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.

Yağlı ette doymuş yağlar fazla miktarda bulunur. Kalp-damar hastaları ile hipertansiyonu bulunanlara, kurban etini az miktarda, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri ise daha fazla tüketmelerini öneriyoruz. Alınan yüksek miktarda ete ilaveten, bunları tuzlu olarak tüketmek de hastalarda sorun oluşturuyor."

"Yağsız et tüketilmeli'

Koroner kalp hastalığı olan diyabetik ya da hipertansiyon hastalarının Kurban Bayramı'nda miktar olarak az ve özellikle yağsız etleri tercih etmelerinin sağlık açısından faydalı olacağını belirten Ulus, kalp-damar hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılmasını önerdi.

Ulus, şunları kaydetti:

"Yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan, kurban etini tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesini öneriyoruz.

Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Bu nedenle bir öğün bile olsa yüksek karbonhidratlı, kızartmalı ve yağlı yemek anlamına gelen aşırı ağır bir yemek, kalbimizi zorlayabilir. Hastalarımız diyetlerine Kurban Bayramı süresince de devam etmeli ve ağır yemeklerden kaçınmalı."

Prof. Dr. Ulus, aşırı tatlı tüketiminden de kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, "Tatlı tüketilecekse hafif sütlü tatlılar tercih edilmeli ve gün içinde 2-2,5 litre su tüketilmeli." dedi.

Ulus, ayrıca bayramda ikramlarla birlikte artan çay ve kahve tüketiminin de uykusuzluk, kalp ritim bozukluğu, mide problemleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Yaşam
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı 3. Sayfa
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Güncel
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı
Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Donald Trump Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Hazal Kaya Beren Saat Simge Sağın
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Rusya Bayram Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda "Az et, bol yeşillik yenmeli" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 14:30:44. #1.15#
title