Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk gidelim yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Kalk gidelim yeni bölüm izle!

Kendi kitlesini oluşturmuş ve başrolleri olan Ufuk Özkan ile Mustafa Ali Dal'ın mizah adına başarılı performanslar sergilediği Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk gidelim yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

KALK GİDELİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalk Gidelim bu akşam saat 20.00' TRT 1 ekranlarından yayınlanacaktır.

KALK GİDELİM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kalk Gidelim 31 Arlık Perşembe günü (bu akşam) final bölümüyle saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacaktır.

KALK GİDELİM 124. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkinci reklam için iç çamaşırı giymek zorunda olduğunu anlayan Seyfettin, büyük bir belanın ortasına düşmüştür. Üstelik büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü reklam çekimleri öğrenilmiştir. Seyfettin asla böyle bir reklamda oynamak istememektedir. Ancak karşı taraf, oynamazsa sözleşme tazminatı olarak verdiklerinin üç katını istemektedir. Kelle İsmail olaya el koyar ve karşı tarafla konuşurlar. Karşı taraf vazgeçtiğini, sadece normal kıyafetli reklamı kullanacağını ve verdikleri parayı da almayacaklarını söyler. Seyfettin ve Mumu bir anda rahatlasa da Kelle İsmail huylanır ve adamların etrafına bir casus takar. Bu casus Veli Demir'dir. Veli'nin elde ettiği bulgularla adamaların Seyfettin'e tuzak kurdukları ortaya çıkar. Casus operasyonu işe yaramış, Seyfettin büyük bir rezillikten kurtulmuştur ancak şimdi adamların elindeki sözleşmeyi bir şekilde ele geçirmek gerekmektedir. Nurcan, bulantıları sonucu doktora gidince muayenehanede kulak misafiri olduğu bir konuda Halim ile Badegül için bir çare arandığını fark eder. Nurcan, Halim ile Badegül'ün çocukları olmadığını öğrenmiştir. Dudu'nun zoru ile ortaklığı bitirmeye giden Şakir Ercan'a durumu anlatınca Ercan'ın inanılmaz bir teklifi ile karşılaşır. Sadık, Meryem'in dükkanında kapı altından atılmış isimsiz bir mektup bulur. Bu mektup ile Meryem'e sahte rapor oyununu oynayanın kimliği ortaya çıkar. Samim ve Yasemin arasındaki aşk bacayı sarmıştır. Artık Kelle İsmail de bunun farkındadır. Kızını Samim'e kaptırmak istemeyen Kelle, bir takım planlar kurmak ister. Her türlü planı kusursuz işleyen Kelle İsmail'in bu konuda hiç bir planı tutmamaktadır.

KALK GİDELİM GENEL HİKAYESİ NASILDIR?

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem'i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali'nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali'nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan'a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk'e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru'ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip "yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü" denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.

Mustafa Ali'nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.

Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin'in oğlu Halim, Meryem'in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk'i sevse bile Meryem, Mustafa Ali'nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul'daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru'nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin'i mi, İstanbul'da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali'yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burda asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.