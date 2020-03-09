Kaleiçi Old Town Festivali 15-18 Ekim'de gerçekleştirilecek
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Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaleiçi Old Town Festivali 15-18 Ekim'de gerçekleştirilecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Koleji'nin 'kültürel mirasın korunması' başlığıyla sürdürdüğü Erasmus+ projesi kapsamında Antalya'da bulunan yabancı öğrencilerin ziyaretinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin 15-18 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

09.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:22
Kaleiçi Old Town Festivali 15-18 Ekim'de gerçekleştirilecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Koleji'nin 'kültürel mirasın korunması' başlığıyla sürdürdüğü Erasmus+ projesi kapsamında Antalya'da bulunan yabancı öğrencilerin ziyaretinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin 15-18 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.


Adalya Koleji'nin Erasmus+ projesi kapsamında Antalya'ya bulunan Fransa, Romanya ve Portekiz'den öğrenciler Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette Adalya Koleji öğrencileri, ana konusu kültürel mirasın korunması olan projelerinin içeriği hakkında Uysal'a bilgi verdi. Uysal, öğrencileri İngilizce "Şehrimize hoş geldiniz" diye karşılarken kültürel mirasın korunmasının çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin da bu başlığı paylaşan, kültürel mirasın korunmasında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kaleiçi Old Town Festivali'ni gerçekleştirdiğini belirten Uysal, festivalin geçen yıl 3 kıtadan 24 ülke ve 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.


Geçen yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen festivalde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirleri bir forum kapsamında bir araya getirdiklerini de aktaran Uysal, forumda tüm katılımcı ülkelerini imzasıyla bir deklarasyon yayımlandığını da aktardı. Erasmus+ öğrencileri için ziyarette deklarasyonun İngilizcesi okunurken Uysal, öğrencileri bu yıl 15–18 Ekim tarihlerinde 5'incisi düzenlenecek festivale davet etti. Kaleiçi Old Town Festivali'nin entelektüel ama eğlenceli bir festival olduğunu söyleyen Uysal, "Hayat çok hızlandı. Dünyada günlük yaşam aşarı hızlı akıyor. Bundan 50 yıl önce farklıydı. Türk kadın şairimiz Gülten Akın, şöyle diyordu: 'Kimsenin vakti kalmadı ince şeyler düşünmeye.' Gerçekten haklı. İstiyoruz ki, kültürel değerler önem kazansın, insanlar binlerce yıllık tarihi eserlerin önünden geçerken durup düşünsünler ve insanlar birbirini, geçmişi geleceği düşünsünler, daha iyi anlasınlar. Sizlerin de buna katılıyor olması beni sevindirdi" diye konuştu.


Ziyaret, hep birlikte hatıra fotoğraflarını çektirilmesiyle sona ererken, Uysal öğrencilere çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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