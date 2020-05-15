Kale görünümlü tesiste besicilik ve tarım üzerine hem bilimsel araştırma hemde üretim yapılacak
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Kale görünümlü tesiste besicilik ve tarım üzerine hem bilimsel araştırma hemde üretim yapılacak

Kale görünümlü tesiste besicilik ve tarım üzerine hem bilimsel araştırma hemde üretim yapılacak Sivas'ta bulunan bu kalenin Dünya'da eşi benzeri yok Almanya'da yaşayan Sivaslı iş adamı memleketine katkıda bulunmak için Sivas'ta kale görünümünde hem tarıma hem de turizme hizmet edecek eşi...

Kale görünümlü tesiste besicilik ve tarım üzerine hem bilimsel araştırma hemde üretim yapılacak
15.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:27

Kale görünümlü tesiste besicilik ve tarım üzerine hem bilimsel araştırma hemde üretim yapılacak

Sivas'ta bulunan bu kalenin Dünya'da eşi benzeri yok

Almanya'da yaşayan Sivaslı iş adamı memleketine katkıda bulunmak için Sivas'ta kale görünümünde hem tarıma hem de turizme hizmet edecek eşi benzeri olmayan bir tesis inşa etti

SİVAS - Almanya'da yaşayan Sivaslı iş adamı memleketine katkıda bulunmak için Sivas'ta kale görünümünde hem tarıma hem de turizme hizmet edecek eşi benzeri olmayan bir tesis inşa etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas Beldesinde 2 yıl öncesine kadar boş olan arazinde inşa edilen kaleyi görenler gözlerine inanamıyor. Gerçeğini aratmayan kalenin aslında, Kangal koyunları üzerinde bilimsel araştırma ve üretim yapılan, aynı zamanda turistik bir tesis olduğunu öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Her şey ülkesine duyduğu sevgi ile başladı

Bozkırın ortasındaki 2020 model kalenin hikayesi, Almanya'da yaşayan bir Türk iş adamının memleketine duyduğu sevgisi ile başladı. Almanya'da yapı marketleri, restoran zinciri ve 400 çalışanı bulunan bir temizlik şirketi sahibi olan Yalçın Doğan, 2018 yılında çok sevdiği memleketi Sivas'ta yatırım yapmayı düşündü. Doğan, kardan çok ülkesine ve ülkesinin insanlarına faydalı olmayı amaçladığı yatırımını ailesinin geçmişte yaşadığı Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde yapmaya karar verdi.

Dünya'da eşi benzeri yok

Doğan, Delilyas Beldesinde tarım ve turizmin gelişmesine katkı sunmak, bölgenin kültürünü turistlere tanıtmak için Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir projeye imza attı. Bilindik koyunlara kıyasla yarım kaburgası fazla olan Kangal koyunlarının ırkını, embriyo transferi korumayı ve yaşatmayı amaçlayan iş adamı kale şeklinde inşa edilen tesiste bu alanda çalışmalarına başladı. İlerleyen günlerde ise tesisin yanında hayvanat bahçesi, restoran, müze oluşturup bölgeyi hem tarımsal alanda hem de turizm alanında kalkındırıp Dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

"Tarihimizi yaşatmak istedim"

Almanya'da yaşayan Türk iş adamı Yalçın Doğan, memleketinde kurduğu tesisi, ziyaretçilere tarihi yaşatmak için kale şeklinde inşa ettiğini belirtip, "Türkiye'de ne yapabiliriz diye bir araştırma yaptık. Bir fabrika yapabilirdik ya da bir sanayici olabilirdik ama bunları yapmak istemedik. Bizde babamın geldiği köye gidelim bir tesis kuralım dedik. Türkiye'de tatil turizmi var, bir de köy turizmi var. Biz kalede hem köy turizmini biraz daha ön plana çıkaracağız. Orada tarihimizi anlatacağız. Kaledir, yörük çadırlarıdır. Oraya hayvanat bahçesi de yapacağız" dedi.

Kangal koyunu Dünyaya tanıtılacak

Doğan, kale görünümlü tesiste embriyo transferi yolu ile Kangal ırkı koyun yetiştirip, hem ırkı koruyacaklarını hem de Kangal koyununu Dünyaya tanıtacaklarını ifade edip, " Bizde Kangal koyunu denen bir ırk var. Çok güzel bir ırk. Piyasa tanımıyor bunu. Akkaramana benzer ama bir yarım kaburgası fazladır. Kangal ırkı saf Türk ırkıdır, Sivas'a aittir. Embriyo transferi yapacağız, Türkiye'de olmayan bir iş. Embriyo transferi Türkiye'de hiçbir zaman yapılmadı, büyük başlarda yapılıyor fakat koyunlarda yapılmadı. Biz burada 2 bin tane anacıl hayvandan senede 3 bine yakın kuzu elde etmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızı üniversite ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Üniversite burada hem pratik hem teorik dersler verebilecek" dedi.

Turizme hizmet edecek

Doğan, iki yılda inşa ettiği kaleyi, otel, hayvanat bahçesi ve konaklama üniteleri ile zenginleştireceklerini belirtip, "Projemizde otelimiz var, insanlar gelip burada konaklayabilecekler. Motor ve at turlarımız olacak. İnsanlara Sivas'ı gezdireceğiz. Bir gün Kangal'da bir gün Divriği'de. Sivas güzel bir yer ve tanıtmak istiyoruz. Hayvanat bahçesi yapıyoruz. Sivas'ta şuan hayvanat bahçesi yok. Hayvan sevgisi olmayan bir çocukta insan sevgisi olamaz. İnsan bir kere hayvanı sevecek ki insanı da sevsin. Yani şuan Sivas'ta komple bir tesis yapmayı düşünüyoruz ve yapacağız da inşallah. Bu sene açacaktık fakat virüsten dolayı açamadık" şeklinde konuştu.

Kale görünümlü tesiste besicilik ve tarım üzerine hem bilimsel araştırma hemde üretim yapılacak

Kaynak: İHA

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