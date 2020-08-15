Kaldırım taşıyla camına delik açtığı iş yerinden 8 bin lira değerinde el yapımı tesbih ve bileklik...
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Kaldırım taşıyla camına delik açtığı iş yerinden 8 bin lira değerinde el yapımı tesbih ve bileklik...

Antalya'da bir hırsız kaldırım taşıyla camına delik açtığı iş yerinden 8 bin lira değerinde el yapımı tesbih ve bileklik çaldı.

Kaldırım taşıyla camına delik açtığı iş yerinden 8 bin lira değerinde el yapımı tesbih ve bileklik...
15.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:45

Antalya'da bir hırsız kaldırım taşıyla camına delik açtığı iş yerinden 8 bin lira değerinde el yapımı tesbih ve bileklik çaldı. Hırsızın kaldırım taşıyla cama delik açma denemeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz salı günü sabah saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki bir tesbih dükkanında meydana geldi. Mehmet Zeki Zorbay, komşusunun hırsızlık olmuş telefonuyla iş yerine geldi. İnceleme yapan Zorbay, lamine cama açılan bir delikten,yaklaşık 8 bin lira değerinde el yapımı özel 40 bileklik, 30 tesbih ve çakıların çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir gün geçmeden Zorbay'ın tüm ürünlerini teslim etti.

"Kaldırım taşıyla delik açtı"

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Siyah giyimli, başında şapka elinde poşetle iş yerinin önüne gelen ve ileri geri keşif yapan bir kişinin, daha sonra eline aldığı kaldırım taşını cama attığı görüldü. İlk vuruşunda lamine cama delik açamayan şüpheli, ikinci atışında hedefine ulaştı. Açtığı delikten elini tezgaha doğru uzatan şüpheli reyondaki ve tabladaki 40 bileklik, 30 tesbih ve çok sayıda çakıyı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kısa sürede ürünlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Zeki Zorbay, olayı ise şöyle anlattı:

"3 gün önce sabah saatlerinde bir şahıs geliyor. Parke taşını alarak, camımıza iki defa vurup, sadece delik açıp kolunu sokuyor. Alabildiği kadar ürünü alıp, götürüyor. 30 adet tesbih götürdüler, 40 adet de bileklik götürdüler. Polis ekipleri geldi işlemleri tamamladık, ardından 24 saat geçmeden şahıslar yakalandı. 4 kişilermiş. Ürünleri teslim aldık" dedi.

"Camın hepsini kıramıyor"

Tesbih ve bilekliklerin tamamının el yapımı ve önemli ürünler olduğunun altını çizen Zorbay, "Yüksek meblağlı üründü hepsi. Hırsız, bir kere vuruyor, camı kıramıyor. Elinde poşetle geliyor. Camı vurup komple hepsini almak için geliyor ama başaramıyor. O esnada kolunu da kesmiş. Şimdi artık kesinlikle otomatik panjur sistemi yaptıracağız. Ürünleri de dışarıda bırakmıyoruz, kasaya koyuyoruz" diye konuştu.

Zorbay, hırsızın camı tamamen kırıp tüm ürünleri alma hedefiyle elinde poşetle geldiğini belirterek, camın kırılmamasının kendilerini büyük bir zarardan koruduğunu bildirdi.

Mehmet Zeki Zorbay'ın hırsızların cama delik açmada kullandığı parke taşını ise dükkanının önünde sakladığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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