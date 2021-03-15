Kalben kimdir, kaç yaşında?

Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul olan Türk müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Kalben kimdir, kaç yaşında? Kalben nereli, mesleği nedir? Kalben hayatı ve biyografisi nedir?

Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul olan Türk müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Kalben kimdir, kaç yaşında? Kalben nereli, mesleği nedir? Kalben hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç İncesaraç, (d. 17 Ocak 1986, İskenderun) Türk müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur.

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı.

2011'de mezun oldu. Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da, özlemle ve nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri;

Kalben (2016)

Sonsuza Kadar (2017)

Kalp Hanım (2020)

EP'leri;

Aşk Çeşmesi (2019)

Single'ları;

"Geri Dönme" (Cem Adrian ile birlikte) (2018)

"Yaşamak Var Ya" (2018)

"Kuşlar" (2018)

"Günaydın" (2019)

"Perişahı'nın Kızı" (2020)

"Kahveyi Kavururlar" (2020)

"Yüksek Yüksek Tepeler" (2021)

"Robot Kozmonot" (ft. Teoman) (2021)

ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI

Yıl Ödül Töreni Kategori Sonuç

2016 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist Adaylık

Yılın Şarkısı (Sadece) Adaylık

1.Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Kazandı

DMC Ödülleri Dijital Satış Ödülü (Kalben) Kazandı

2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Şarkıcısı Kazandı

1.Müzikonair Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Kazandı

6.TURKMSIC Ödülleri Yılın En İyi Çıkışı Adaylık

Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı Adaylık

11.GSUEN Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı Adaylık

17.Magazinci.com Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Kalben) Kazandı

3.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Kazandı