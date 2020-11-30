KAI (Mmmh) MV şarkı sözleri nelerdir? Kai Mmmh İngilzice ve Türkçe şarkı sözleri! Kai kimdir?
Güney Koreli şarkıcı Kai'nin yeni parçası çıktı. Youtube'da yayınlanan 'Mmmh' şarkısı kısa süre içerisinde 5 milyon defa izlendi. Peki 'Mmmh' şarkısının sözleri nelerdir? Mmmh şarkısı İngilizce ve Türkçe sözleri!
Kai'nin yeni şarkısının sözleri merak konusu oldu. Peki (Mmmh) MV şarkısının sözleri nelerdir? Türkçe anlamı nedir? İngilizce'si ne demektir?
KAİ 'MMMH' MV ŞARKI SÖZLERİ (İNGİLİZCE)
'Cause I'm so bad.
Even if I want to steal your whole heart,
Don't you worry.
You took over my world so imperceptibly.
You make me feel so
Mmmh mmmh
Breathe out and exhale like
Mmmh mmmh
Crossing the boundary like
Mmmh mmmh
Embracing you like
Mmmh mmmh
Don't think about anything else.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
The scent of a flower,
Girl, is this yours?
The scent of jasmine hovers by your side.
It's kind of familiar.
I wonder if these are your pajamas.
'Cause I'm so bad.
Even if I want to steal your whole heart,
Don't you worry.
Maybe you will become the only one
Who will have the whole world. I got you like
Mmmh mmmh
Breathe out and exhale like
Mmmh mmmh
Crossing the boundary like
Mmmh mmmh
Holding you in my arms like
Mmmh mmmh
Don't think about anything else.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
Their jealousy makes you shiver.
Take my jacket and put it on.
My shawty, that's not your fault.
Just hug me. Destroy me if you want.
Mmmh mmmh
Breathe out and exhale like
Mmmh mmmh
Crossing the boundary like
Mmmh mmmh
Holding you in my arms like
Mmmh mmmh
Don't think about anything else.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
Even if I'm already drunk and staggering,
Girl, I just want more.
What have you done to me?
I only miss you.
Mmmh mmmh
Breathe out and exhale like
Mmmh mmmh
Crossing the boundary like
Mmmh mmmh
Holding you in my arms like
Mmmh mmmh
Don't think about anything else.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
I said, I said
KAİ 'MMMH' MV ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE)
Çünkü ben çok kötüyüm
Bütün kalbini çalmak istesem bile
Endişelenme.
Benim dünyamı öyle anlaşılmaz bir şekilde ele geçirdin ki.
Beni öyle hissettiriyorsun
Mmmh mmmh
Nefes verin ve nefes verin
Mmmh mmmh
Gibi sınırı geçmek
Mmmh mmmh
Seni beğenerek kucaklamak
Mmmh mmmh
Başka hiçbir şey düşünme.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Bir çiçeğin kokusu
Kızım, bu senin mi?
Yasemin kokusu yanınızda süzülüyor.
Bu biraz tanıdık geliyor.
Merak ediyorum bunlar senin pijamaların mı?
Çünkü ben çok kötüyüm
Bütün kalbini çalmak istesem bile
Endişelenme.
Belki tek olacaksın
Bütün dünyaya sahip olacak. Seni beğendim
Mmmh mmmh
Nefes verin ve nefes verin
Mmmh mmmh
Gibi sınırı geçmek
Mmmh mmmh
Seni kollarımda tutuyorum
Mmmh mmmh
Başka hiçbir şey düşünme.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Kıskançlıkları sizi ürpertir.
Ceketimi al ve giy.
Tatlım, bu senin hatan değil.
Sadece sarıl bana. İstersen beni yok et.
Mmmh mmmh
Nefes verin ve nefes verin
Mmmh mmmh
Gibi sınırı geçmek
Mmmh mmmh
Seni kollarımda tutuyorum
Mmmh mmmh
Başka hiçbir şey düşünme.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Zaten sarhoş ve şaşırtıcı olsam bile,
Kızım, sadece daha fazlasını istiyorum.
Bana ne yaptın?
Ben sadece seni özledim
Mmmh mmmh
Nefes verin ve nefes verin
Mmmh mmmh
Gibi sınırı geçmek
Mmmh mmmh
Seni kollarımda tutuyorum
Mmmh mmmh
Başka hiçbir şey düşünme.
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Mmmh mmmh
Dedim dedim
KAİ KİMDİR?
Kim Jong-in (doğum 14 Ocak 1994), ya da sahne adıyla Kai, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu ve modeldir. Güney Kore-Çin erkek grubu EXO ve alt grubu EXO-K'nın üyelerinden ve ana dansçılarından biridir. 2019'dan itibaren SM Entertainment tarafından oluşturulan SuperM'in de üyesidir. 2018'den bu yana Gucci markası için modellik yapmaktadır, 2019'da ise Gucci'nin ilk Güney Koreli marka elçisi pozisyonuna gelmiştir.
KAİ HAYATI
Kai, 14 Ocak 1994 tarihinde Suncheon, Güney Kore'de doğdu. Sekiz yaşındayken dans etmeye başladı. Jazz ve bale eğitimi aldı. S.M. Entertainment'a katıldıktan sonra hip-hop dansta da eğitim almaya başladı.
Şubat 2012'de School of Performing Arts Seoul'dan mezun oldu.
2014'te, EXO 90:2014 programında Shinhwa grubunu izledikten sonra şarkıcı olmak istediğini söyledi.