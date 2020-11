KAI (Mmmh) MV şarkı sözleri nelerdir? Kai Mmmh İngilzice ve Türkçe şarkı sözleri! Kai kimdir?

Güney Koreli şarkıcı Kai'nin yeni parçası çıktı. Youtube'da yayınlanan 'Mmmh' şarkısı kısa süre içerisinde 5 milyon defa izlendi. Peki 'Mmmh' şarkısının sözleri nelerdir? Mmmh şarkısı İngilizce ve Türkçe sözleri!

Kai'nin yeni şarkısının sözleri merak konusu oldu. Peki (Mmmh) MV şarkısının sözleri nelerdir? Türkçe anlamı nedir? İngilizce'si ne demektir?

KAİ 'MMMH' MV ŞARKI SÖZLERİ (İNGİLİZCE)

'Cause I'm so bad.

Even if I want to steal your whole heart,

Don't you worry.

You took over my world so imperceptibly.

You make me feel so

Mmmh mmmh

Breathe out and exhale like

Mmmh mmmh

Crossing the boundary like

Mmmh mmmh

Embracing you like

Mmmh mmmh

Don't think about anything else.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

The scent of a flower,

Girl, is this yours?

The scent of jasmine hovers by your side.

It's kind of familiar.

I wonder if these are your pajamas.

'Cause I'm so bad.

Even if I want to steal your whole heart,

Don't you worry.

Maybe you will become the only one

Who will have the whole world. I got you like

Mmmh mmmh

Breathe out and exhale like

Mmmh mmmh

Crossing the boundary like

Mmmh mmmh

Holding you in my arms like

Mmmh mmmh

Don't think about anything else.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

Their jealousy makes you shiver.

Take my jacket and put it on.

My shawty, that's not your fault.

Just hug me. Destroy me if you want.

Mmmh mmmh

Breathe out and exhale like

Mmmh mmmh

Crossing the boundary like

Mmmh mmmh

Holding you in my arms like

Mmmh mmmh

Don't think about anything else.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

Even if I'm already drunk and staggering,

Girl, I just want more.

What have you done to me?

I only miss you.

Mmmh mmmh

Breathe out and exhale like

Mmmh mmmh

Crossing the boundary like

Mmmh mmmh

Holding you in my arms like

Mmmh mmmh

Don't think about anything else.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said, I said

KAİ 'MMMH' MV ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE)

Çünkü ben çok kötüyüm

Bütün kalbini çalmak istesem bile

Endişelenme.

Benim dünyamı öyle anlaşılmaz bir şekilde ele geçirdin ki.

Beni öyle hissettiriyorsun

Mmmh mmmh

Nefes verin ve nefes verin

Mmmh mmmh

Gibi sınırı geçmek

Mmmh mmmh

Seni beğenerek kucaklamak

Mmmh mmmh

Başka hiçbir şey düşünme.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Bir çiçeğin kokusu

Kızım, bu senin mi?

Yasemin kokusu yanınızda süzülüyor.

Bu biraz tanıdık geliyor.

Merak ediyorum bunlar senin pijamaların mı?

Çünkü ben çok kötüyüm

Bütün kalbini çalmak istesem bile

Endişelenme.

Belki tek olacaksın

Bütün dünyaya sahip olacak. Seni beğendim

Mmmh mmmh

Nefes verin ve nefes verin

Mmmh mmmh

Gibi sınırı geçmek

Mmmh mmmh

Seni kollarımda tutuyorum

Mmmh mmmh

Başka hiçbir şey düşünme.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Kıskançlıkları sizi ürpertir.

Ceketimi al ve giy.

Tatlım, bu senin hatan değil.

Sadece sarıl bana. İstersen beni yok et.

Mmmh mmmh

Nefes verin ve nefes verin

Mmmh mmmh

Gibi sınırı geçmek

Mmmh mmmh

Seni kollarımda tutuyorum

Mmmh mmmh

Başka hiçbir şey düşünme.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Zaten sarhoş ve şaşırtıcı olsam bile,

Kızım, sadece daha fazlasını istiyorum.

Bana ne yaptın?

Ben sadece seni özledim

Mmmh mmmh

Nefes verin ve nefes verin

Mmmh mmmh

Gibi sınırı geçmek

Mmmh mmmh

Seni kollarımda tutuyorum

Mmmh mmmh

Başka hiçbir şey düşünme.

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Dedim dedim

KAİ KİMDİR?

Kim Jong-in (doğum 14 Ocak 1994), ya da sahne adıyla Kai, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu ve modeldir. Güney Kore-Çin erkek grubu EXO ve alt grubu EXO-K'nın üyelerinden ve ana dansçılarından biridir. 2019'dan itibaren SM Entertainment tarafından oluşturulan SuperM'in de üyesidir. 2018'den bu yana Gucci markası için modellik yapmaktadır, 2019'da ise Gucci'nin ilk Güney Koreli marka elçisi pozisyonuna gelmiştir.

KAİ HAYATI

Kai, 14 Ocak 1994 tarihinde Suncheon, Güney Kore'de doğdu. Sekiz yaşındayken dans etmeye başladı. Jazz ve bale eğitimi aldı. S.M. Entertainment'a katıldıktan sonra hip-hop dansta da eğitim almaya başladı.

Şubat 2012'de School of Performing Arts Seoul'dan mezun oldu.

2014'te, EXO 90:2014 programında Shinhwa grubunu izledikten sonra şarkıcı olmak istediğini söyledi.