Kahvehaneler ne zaman açılacak? 2021 Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahveler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli son dakika kararlar açıklandı. Yeni karalarlar ile kahvehaneler yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Peki, Kahvehaneler ne zaman açılacak? 2021 Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahveler ne zaman açılacak?

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kahvehaneler oldu. Genelgeye göre kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Kahvehaneler ne zaman açılacak? 2021 Kahvehaneler ne zaman açılıyor?Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı? Kahveler ne zaman açılacak?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren bu kahvehanelerin tamamı kapalı olacak. Yani bugün saat 20:00'den itibaren kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler, oyun salonları, sinema salonları kapanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yeni bir açıklamaya kadar bu işletmeler kapalı olacaklar. Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.

OYUN OYNANAMAYACAK



1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.