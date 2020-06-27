Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?
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Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Filtre kahve nedir? Filtre kahvenin faydaları nelerdir? Yapılışına göre kahve çeşitleri nelerdir? Pek çok kahve çeşidi arasından kendinize en uygun aromayı seçmeniz için bir kahve rehberi

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?
27.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:40

Kimi güne başlarken, kimi kahvaltı sofrasından sonra kahve tercih eder. Ortak nokta ise, her gün bir bardak içme ihtiyacı. Bir bardak Türk kahvesiyle güne başlamak ya da çekirdeğini seçebileceğiniz bir bardak The Mill filtre kahve ile enerjinizi ve odaklanma durumunuzu yüksek tutabilirsiniz.

Kahve kültürü Türk toplumunda asırlardır var olan bir kültürdür. Kahve ile güne başlamak ve sonra kahveden sonra anlamına gelen kahvaltıyı yapmak Türklerin en sevdiği alışkanlıklardan biridir. Peki sizce neden önce kahve, sonra kahvaltı? Günümüzde yapılan araştırmalar şunu göstermektedir; kahveyi kısa bir süre içerisinde içip yaklaşık yarım saat sonra kahvaltı yaptığımız zaman beynimiz işlere daha kolay odaklanmamıza yardım etmektedir.

Bunun bir diğer tekniği ise, kahveyi birkaç yudumda bitirip 20 dakika daha uykuya daldıktan sonra uyanmak. Bu şekilde, beynin gün içinde çok daha aktif olduğu tespit edilmiştir.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

KAHVE NEDİR?

Kahve, bir ağaç çeşididir. Kökboyasıgiller familyası içerisinde yer alan coffea adlı ağacın meyvelerinin çekirdekleri kavrularak öğütülüyor. Kahvenin aromatik kokusu, çekirdeğe göre de değişmektedir.

KAHVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kahve çekirdeklerinin aroması, yetiştiği bölgedeki meyve ve baharatlara göre değişmektedir. Bu yüzden her bölgenin kendine özel bir tadı ve kokusu vardır.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Arabica Kahve

Dünyada en çok üretilen kahve çekirdeği türüdür. Yüksek kalitesi sebebiyle tercih edilen Arabica kahve, taze tüketildiği zaman çok daha güzel bir lezzete sahip olur.

Robusta Kahve

Arabica kahveye göre daha azı bir aromaya sahiptir. Brezilya ve Vietnam'da sıklıkla bu kahve üretilir. Alçak bölgelerde, kısa sürede yetişebilir. Hazır kahvelerde ve espressolarda daha sık tercih edilir. Şekerli, sütlü veya soğuk kahve severseniz Robusta çekirdekleri tam size göre!

Liberica Kahve

Filipinler'den gelen bu kahve çekirdeği iri taneli olmaktadır. Tadında biraz is aroması vardır.

Excelsa Kahve

Güçlü bir aromaya sahip olması sebebiyle, harman kahvelerde az miktarda kullanılmaktadır.

YAPILIŞINA GÖRE KAHVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kahve çekirdekleri sınırlı sayıda olsa da, yapılışına göre pek çok farklı kahve çeşidi bulunmaktadır. Peki nedir kahve çeşitleri?

Espresso kahve

İtalyan kahvesi olan espresso, çabuk yapılan ve hızlı tüketilen bir kahvedir. Türk kahvesine benzer şekilde küçük bir fincanda servis edilir fakat telvesi yoktur ve üzerindeki köpük çok azdır. 25-30 ml su ile hazırlanan espresso, ince çekilmiş çekirdeklere belli miktarda basınç uygulanması ile elde edilir.

İki shot hali ile hazırlanan espresso doppio olarak adlandırılır. Kahve miktarı artırılmış olsa da su miktarı çok fazla artırılmaz. Bu yüzden daha sert olur. Butik kafelerin çoğunda tüm kahveler, tek shot espresso üzerine eklenen farklı miktarda süt, krema, süt köpüğü veya sos ile hazırlanır.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Americano

Tercihe göre bir veya iki shot espresso üzerine, ekstradan kaynar su eklenmesi ile yapılır. Espressodan yumuşaktır fakat filtre kahveden sert bir lezzeri vardır.

Amerikalıların favori kahvesi olan filtre kahveyi, Amerikan askerleri savaş sırasında İtalya'da bulamadıkları için espressoya su ekleyerek içmişlerdir. Adını da bu şekilde almıştır.

Filtre kahve

Birçok farklı ülkeye ait çekirdeği olan filtre kahve, en çok tercih edilen kahvedir. Filtre kahve kağıdı, filtre kahve makinası veya french press ile farklı demleme çeşitleri bulunmaktadır. The Mill filtre kahve çekirdekleri ile filtre kahvenin en güzel aromasını keşfedebilirsiniz. Yavaş yavaş demlenen veya süzülen filtre kahve, beyin fonksiyonlarını uyarır ve odaklanmanızı da sağlar.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Türk kahvesi

Türk kahvesi adını pişirme şeklinden almıştır. Kahve çekirdeğini öğütme biçimi de burada önemli bir etkendir. İnce çekilmiş kahveyi, bakır cezvede yavaş yavaş pişirerek elde edilen bu kahve Türk halkının çok tercih ettiği kahve türlerindendir. The Mill Türk kahvesi ile bol köpüklü bir kahve içebilirsiniz.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Espresso ile hazırlanan kahveler;

Mocha 2 shot espresso üzerine 2 shot çikolata şurubu ve biraz da süt köpüğü eklenir. Yumuşak içimlidir. Adını Yemen'de bulunan Mocha şehrinden alır.

Macchiato 1 veya 2 shot espresso üzerine süt köpüğü eklenir. Üzerine biraz kakao serpilerek servis edilir.

Cafe latte, 1 veya 2 shot espressoya sıcak süt ve süt köpüğü eklenir. Üzerine çizilen şekiller nedeniyle çok ilgi görmektedir. Yumuşak içimlidir.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Cappuccino espresso üzerine sıcak süt ve süt köpüğü eklenir. Porselen bardakta servis edilen kahve, İtalya'da sadece kahvaltıda tüketilir.

Cortado tek shot üzerine sadece süt köpüğü eklenir. Espressoya göre daha az acıdır.

Flat white az sütle hazırlanan espresso olarak tanımlanabilir. Süt köpüğü kesinlikle olmaz.

Frappe Yunanistan için frappe demek, bizim için Türk kahvesi demekle aynı şeydir. Granül halde bulunan kahveye çok az su eklenir ve kahve köpürtülür. Tercihen süt, tarçın veya meyve şurubu da eklenir. Soğuk kahvelerden biri olan frappe buzla servis edilir.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Bunlara ek olarak demleme şekline göre değişen kahvelerde bulunmaktadır.

FİLTRE KAHVE NEDİR?

Üçüncü nesil kafelerin açılmasıyla popülerliğini kazanan filtre kahve, hazır kahvelerden sonra kahve severlere adeta ilaç gibi gelmiştir. Filtre kahve adını yapım aşamasından alır. Gerek filtre kahve kağıdı, gerek metal filtre ile yapılan kahve yavaş yavaş posasından ayrılır ve berrak bir görüntü sunar.

FİLTRE KAHVE YAPIMI NASIL OLUR?

Filtre kahve demlenme şekillerine göre farklı adlar alır. Farklı demleme yöntemleri ve filtre çeşitleri olan filtre kahvenin demlenme biçimine göre aldığı isimler şunlardır;

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Hario v60

Chemex

Aeropress

Syphon

French press

American Press

Her demleme çeşidinin ayrı bir aroması vardır. Bunun sebebi ise demlenme süresi ve kullanılan maddeden kaynaklanmaktadır.

FİLTRE KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğer kanserine yakalanma riskini düşürür.

İdrar söktürücü özelliği sebebiyle zararlı mikropların vücuttan atılmasını sağlar.

Kalp hastalıkları riskini azaltır.

Alzheimer ile mücadele eder.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yaktırır.

Kalori yaktırır böylece kilo kontrolü için tercih edilir.

Doğal filtre kahve olan The Mill, hiçbir şekilde kimyasal işlem görmemiştir. Çekirdeklerin özenle öğütülmesi ile hazırlanan filtre kahve sağlık problemlerine yol açmaz.

Konsantrasyonu artırır ve uykuyu açar.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

TÜRK KAHVESİ NEDİR?

İncecik çekilmiş kahve çekirdekleri ile The Mill Türk kahvesi lezzetli ve bol köpüklü bir fincan kahve içmeniz için taze olarak sizlere sunulur. Demlenme biçimiyle bu halini alan Türk kahvesi yapımı aşağıda yer almaktadır.

TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR? TÜRK KAHVESİ YAPIMI

Türk kahvesi sade, az şekerli, orta şekerli veya çok şekerli olacak şekilde hazırlanır. Sade Türk kahvesi şekersizdir. Az şekerli kahve için 1 fincana 1 çay kaşığı şeker atılır. Orta şekerli Türk kahvesi için 1 fincana 2 çay kaşığı şeker atılır. Çok şekerli Türk kahvesi için bu oran 3 çay kaşığı olur.

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?

Hazırlanışı

Cezveye her bir fincan için; bir fincan su koyunuz. Her bir fincan kahve için 2 çay kaşığı Türk kahvesi ekleyiniz. Şekerli oranına göre şekerleri ekleyiniz. Ve ocağa koymadan iyice karıştırınız. (Not: Soğuk su kullanırsanız, daha yavaş demlenir böylece kahve daha köpüklü olur.)

İkinci aşama, ocağa koymadan iyice karıştırdığınız kahveyi ocağa koyunuz. Altı en kısık ateşte olmalıdır. Eğer bekleyebilirim derseniz güzel bir kahve için en küçük ocakta pişirmenizi tavsiye ederiz.

Kesinlikle kahve ocakta iken karıştırmayınız.

Kaynamaya başladığında, ocağı kapatın ve köpüğü kahve fincalarına eşit olarak dağıtın.

Cezveyi yeniden ocağa koyun ve biraz daha kaynatın. Bundan sonra kahve fincanlarına kahveyi eşit olarak dağıtabilirsiniz.

Yanında su ve lokumu unutmayın!

Kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve yapımı nasıl olur? Türk kahvesi nasıl yapılır?
Haber Yorumları (1)
MİHRİBAN: Türk kahvesi tarifi güzel olmuşg erçekten en güzel soğuk suyla oluyor ben bazen soda da kullanıyorum
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