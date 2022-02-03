Kahramanmaraş'ta şehit çocuklarına karne hediyesi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehit çocukları için gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Programda Başkan Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile şehit yakınları yer aldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Güngör, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleriyle ve çocuklarıyla bu tip etkinliklerde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah şehitlerimizin kıymetli aileleriyle gerçekleştirdiğimiz etkinlerimizin sayısını artıracağız. En kısa zamanda şehitlerimizin aileleriyle Yedikuyular Kayak Merkezi'mizde güzel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Buradan da bunun sözünü vermiş olalım. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Sömestr tatili dolayısıyla şehitlerimizin bizlere emaneti olan yavrularımıza karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik düzenlendi. Bizler de bu etkinlikte yer almanın gururunu yaşıyoruz. Yavrularımızın yüzündeki tebessümü görmek buna ortak olmak bizleri çok mutlu ediyor. Devletimiz ve bizler her zaman şehit ailelerimizin ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda iş insanı Sami Kervancıoğlu ve katılımcılar şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel