Kahramanmaraş'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki törende, şehitlik ve gaziliğin milli ve manevi değerleri her şeyden üstün tutan Türk milleti için en büyük makam olduğunu söyledi.

Kanlarıyla sulayarak bu toprakları vatan yapan şehitler ile hayatını kaybetmiş gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Coşkun, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hür yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk insanı şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ise yaşayan abideleridir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, başta Çanakkale olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta ve ülkemizin terörle mücadelesinde yaşanan destanları ve ardındaki ruhu iyi anlatmalı, aziz vatanımızın kıymetini öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Çünkü milletin ve vatanın bekası şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkündür."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şehit ve gazilerin haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini, gazilerden gelen talep doğrultusunda kent genelindeki tüm Kıbrıs gazileri için önümüzdeki günlerde seyahat düzenleyeceklerini kaydetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Osmanlı'dan bu yana bu topraklara adaletle hükmetmiş bir millet olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından gazi ve yakınlarına madalya ve beratlar teslim edildi.

Törene 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve diğer ilgililerle gazi yakınları katıldı.