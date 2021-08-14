Kahramanmaraş'ta düşen uçağı gören köylülerin panik anları kamerada: Uçak düştü hanımefendi uçak

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın düştüğü gören köylüler, yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

"UÇAK DÜŞTÜ HANIMEFENDİ UÇAK"

Uçağın düştüğünü gören köylüler, yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Yardım isteyen kişinin telefonun diğer ucundaki kadına "Uçak düştü hanımefendi uçak" dediği duyuluyor.

VALİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA: EKİPLERİ BÖLGEYE GÖNDERDİK

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.