Kahramanmaraş Pakistanlı Senatör, Suriyelilere Para Dağıttı

Pakistanlı Senatör, Suriyelilere para dağıttı



PAKİSTAN Devlet Senatörü Muhammad Talha Mahmood, Kahramanmaraş'ta ziyaret ettiği Geçici Barınma Merkezi'ndeki Suriyeli 300 çocuğa 100'er lira para dağıttı.



Aynı zamanda ismini taşıyan vakfın başkanı da olan Muhammad Talha Mahmood, beraberindekilerle birlikte ziyaret ettiği Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde Dulkadiroğlu Kaymakam ve Geçici Barınma Merkezi Yöneticisi Mehmet Türköz ve AFAD İl Müdürü Zafer Özcan tarafından karşılandı. Mahmood ve beraberindekilere Zafer Özcan tarafından merkezde kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların yaşam şartları, onlara sunulan sosyal ve eğitim imkanları hakkında detaylı bilgiler aktararak, Onlar mülteci değil, bizim misafirimizdir dedi.



DESTEYLE PARA DAĞITTI



Muhammad Talha Mahmood daha sonra Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Hastaneye gidip mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini yerinde gören Mahmood, Suriyeli 300 çocuğun bulunduğu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Burada verilen eğitim hakkında bilgi alan Muhammad Talha Mahmood, daha sonra cebinden para destelerini çıkarıp her çocuğu 100'er lira para dağıttı. Burada çocuklara da seslenen Mahmood, Siz bizim geleceğimizsiniz. Ümmetin bir ve beraber olması lazım dedi.



HER MAZLUM, CUMHURBAŞKANI'NA DUA EDİYOR



İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan senatör Muhammad Talha Mahmood, Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyledi. Kahramanmaraş'taki konteyner kente ilk defa geldiğini ve gördükleri karşısında çok mutlu olduğunu kaydeden Mahmood, şöyle dedi



Sosyal medyada çok kötü fotoğraflar görüyorduk, Suriyeli kardeşlerimiz çok kötü durumdalar. Elhamdülillah, buraya gelince şaşırdım, Türk kardeşlerimiz Suriyeli kardeşlerimize çok iyi bakıyorlar. Şunu da çok iyi anladım ki burada her mazlum Cumhurbaşkanı'na dua ediyor. Öncelikle burada AFAD Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum konteyner kenti çok iyi yönettikleri için. Kaymakam beye de teşekkür ediyorum Suriyeli kardeşlerimize çok iyi baktığı için. Hayrat Vakfı ile buraya geldik ve onlar da Elhamdülillah dışarı da kalan Suriyeli kardeşlerimiz için çok iyi yarım faaliyetleri yürütüyor. Biz Kahramanmaraş'ta Cerablus'a 3 TIR yardım gönderdik, yarın onları kendi ellerimizle dağıtacağız. Suriye'deki savaşın bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi için dua ediyorum.



GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:



-----------------------------



Mahmood'un Türköz ile tokalaşması



Özcan'ın brifing vermesi



Barınma merkezinde gezmeleri



Mahmood'un hastanede doktordan bilgi alması



Mahmood'un para dağıtması



Dua edilmesi



Mahmood'un çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi



Mahmood'un Suriyeli aileyi ziyaret etmesi



Mahmood'un konuşması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)



(Tür: Yurt)