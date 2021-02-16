Kahramanmaraş nerede? Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını paylaşmıştır. Bakan Koca'ya bir sosyal medya kullanıcısının haritada sadece Kahramanmaraş'ın yazmadığını sorması üzerine Koca'dan esprili yanıt gelmiştir. Kahramanmaraş nerede? Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını paylaşmıştır. Bakan Koca'ya bir sosyal medya kullanıcısının haritada sadece Kahramanmaraş'ın yazmadığını sorması üzerine Koca'dan esprili yanıt gelmiştir."Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir." yanıtının üzerine vatandaşlarımız Kahramanmaraş nrede diye araştırmaya başlamışlardır. Peki, Kahramanmaraş nerede? Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ NEREDE?

Kahramanmaraş ülkemizde bulunan şehirlerden birisidir. Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Kayseri, Sivas ve Malatya illerimiz yer almaktadır. Güneyinde ise Osmaniye ve Gaziantep şehirleri bulunmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ HANGİ BÖLGEDE?

Ülkemizde bulunan 81 ilden birisi de Kahramanmaraş'tır. İlk yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dair izlenimler bulunmaktadır. 1973 yılında Kahramanmaraş olarak anılan kentte ticaret gelişmiştir. Kahramanmaraş Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirlerine en çok yaklaştığı bölgede yer almaktadır. Bu sebeple kuzeyinde kara iklimi görülür iken güneyinde Akdeniz iklimi görülür.

KAHRAMANMARAŞ KAÇ İLÇESİ VAR?

Kahramanmaraş ilimizde 11 adet ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin nüfus ortalaması birbirinden farklıdır. Kahramanmaraş ilçeleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözüdür.

KAHRAMANMARAŞ'IN TARİHİ

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü göstermektedir. 2009 yılında Kahramanmaraş merkezde yapılan kazılar esnasında da M.S. 300-400 yıllarına ait olan Germanicia Antik Kenti'ne dair birtakım mozaikler bulunmuş ve üzerlerinde çalışmalara başlanmıştır.

Asur yazıtlarında adı "Markasi" veya "Markas" olarak geçen şehir, bir Geç Hitit devleti olan Gurgum Krallığı'nın başkenti oldu. MÖ 711 yılında Asurlular tarafından Gurgum Krallığı ilhak edilince, Markas vilayet merkezi yapıldı. Daha sonra Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.

Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'ten itibaren TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

11. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya kesin olarak yerleşen Türklerin egemenliğinde kaldı. 1243'te Moğol İşgaline uğrayan Maraş,II.Anadolu Beylikleri devrinde Dulkadiroğulları'nın oldu.12 Haziran 1515 tarihinde Turnadağ Muharebesi ile Osmanlı egemenliğine geçen Maraş, 1515-1919 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kaldı.Mütareke Döneminde önce İngilizler, sonra Fransızlar tarafından işgal edildi.

Kurtuluş Savaşı dönemi;

Kahramanmaraş'ın Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri özellikle Türk-Fransız Cephesi ve Maraş Savunması maddelerinde daha detaylı olarak anlatılmaktadır.

Cumhuriyet dönemi;

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş'ta sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı.

KAHRAMANMARAŞ'IN NÜFUSU

Güncel Nüfus Değerleri TÜİK 4 Şubat 2021 verileri;

Kahramanmaraş il nüfusu: 1.168.163 (2020 sonu). İlin yüzölçümü 14.519km2'dir. İldekm2'ye 80 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 190 kişi ile Dulkadiroğlu'dur)

İlde yıllık nüfus artış oranı %1,22 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Onikişubat (% 2,28)- Ekinözü (-% 2,08)

04 Şubat 2021TÜİK verilerine göre 11 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 709 mahalle bulunmaktadır.