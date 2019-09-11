Kahramanmaraş ak partili ünal en ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler

11.09.2019 15:27

AK Partili Ünal En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarını isteyen annelerin feryadına sessiz kalan akademisyen ve sanatçılara tepki göstererek, Akademisyenler bugün neden anaların acısına, feryadına sessiz kalıyorlar Vicdan bu mudur En ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.

'ANNENİN FERYADININ ETNİK, SİYASİ, DİNİ TARAFI OLMAZ'

Toplantıda konuşan Ünal, Diyarbakır'da HDP il binası önündeki annelerin nöbetinin devam ettiğini hatırlattı. Anne babanın bir çocuğu zor şartlarda yetiştirdiğini ifade eden Mahir Ünal, şunları söyledi

Bir çocuk yetişiyor, o çocuk okula, üniversiteye gitmesi gerekirken birilerinin organizasyonuyla, birilerinin emrine dağa çıkarılıyor. Olmaz. Artık bu ülkede elhamdülillah bu dönem kapanıyor. Artık analar isyan ediyor. ve bu isyana sessiz kalmamak lazım. Akademisyeniyle, gazetecisiyle, sanatçısıyla bu isyana sessiz kalmamak lazım. Allah aşkına vicdanlarınıza soruyorum. Bu ülkenin şehirlerinde çukur kazılıp, el yapımı patlayıcılar yerleştirilirken akademisyenler terör örgütüne 'Bu ülkede demokratik siyaset var. Demokratik siyasetin olduğu yerde terör olmaz, şiddet olmaz, silah olmaz' demesi gerekirken, o gün akademisyenler 'Devlet katliam yapıyor' diyorlardı. O gün 'Devlet katliam yapıyor' diyen akademisyenler bugün neden anaların acısına, feryadına sessiz kalıyorlar Vicdan bu mudur En ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler Annenin feryadının etnik, siyasi, dini tarafı olmaz, anne annedir. Annenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si, Fransız'ı, İngiliz'i olmaz. Annenin Alevi'si, Sünni'si olmaz, anne annedir. Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir. Çünkü ana yüreği hiçbir şeye benzemez.

Kaynak: DHA