Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki

Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristle çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristle çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.

Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler adına Dernek Başkanı gazi Cafer Akın tarafından açıklama yapıldı.

15 Temmuz'da olduğu gibi terörle mücadelede de üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizde terörist istemiyoruz, terörist destekçisi istemiyoruz. Biz Kahramankazan gazi ve şehit yakınları olarak buradan tepkimizi gösteriyoruz. Lütfen gereği yapılsın. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar sağcısıyla solcusuyla, Kürt'üyle Türk'üyle herkese açık, herkesin özgür bir şekilde yaşayabileceği topraklardır. Lakin terörist, terör destekçisi; bunlara bizim topraklarımızda yer yoktur."

Bingöl'de 1998 yılında şehit olan Piyade Er Fatih Alparslan'ın babası Hüseyin Alparslan da tepkisini dile getirdi.

Alparslan, "Oğlumuzu vatan için millet için devlet için askere gönderiyoruz. Bunlar Meclis'te barınmaya çalışıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz, Meclis'te olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste kaçak ilaç yardımı yapmışlar

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste kaçak ilaç yardımı yapmışlar

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekille ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekille ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title