Kahraman şehit polis Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

06.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:27

Şehit polis Fethi Sekin, vefatının 3. yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da konuk olduğu bir programla anıldı. Sekin'in şehadetiyle Libya meselesi arasında bağ kuran Ağar, "Trablus'ta ne işiniz var? derseniz. O zaman burada havuzda yüzersiniz. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekinler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde" dedi.



İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in vefatının 3. yılında Bağcılar Belediyesi ile Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşen anma programına Sekin'in akrabaları, meslektaşları, hemşehrileri ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in yaptığı gecede Sekin'in hayatını ve şehit ediliş anını anlatan sinevizyon gösterisi yayınlandı. Kuran-ı Kerim okunup duaların edildiği programda sanatçılar, kahraman polis için türküler de seslendirdi. Fethi Sekin'in annesi için söylediği Kürtçe ağıt ise salonda duygu dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.



"Bizim devletimiz asla ayrımcılık yapmaz"



Programın özel konuğu olan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, konuşmasında şunları söyledi: "Fethi Sekin, çok tipik bir örnek. Türk devlet idaresinin ve hayatının da önemli bir örneği. Bizim devletimiz asla ayrımcılık yapmaz. Fethi Sekin'in ana dili Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman polis oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı yapmaz. Devletimizin, milletimizin İslam'la örtüşük milliyetçilik anlayışı asla ırkçılık barındırmaz. Tamamıyla vatanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın, inancın, imanın sahipleriyiz. Onun içindir ki bizim sizin diye bir şey yok. Türk Kürt biz biriz. Hepimiz bu memleketin evladıyız. Hepimiz biriz beraberiz."



Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var



Türkiye'nin bekası ve Libya meselelerine de değinen Ağar, "Sultan Alparslan'dan bu yana bu topraklarda Ertuğrul Bey'den Fatih Sultan Mehmet'e; Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülhamid Han'a çok sayıda isim önemli hizmetlerde bulundu. Son noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kurduğumuz cumhuriyetin önemi ve değeri bugün etrafımızdaki coğrafyada olup bitenle çok daha iyi anlaşılıyor. Bu topraklar bir cennet. Biz söylediğimizde gülüyorlardı bugün herkes hak veriyor. Yozgat'ın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın savunması Musul'dan, Basra'dan, Halep'ten, Beyrut'tan başlar. Trablus'ta ne işiniz var? derseniz. O zaman burada havuzda yüzersiniz. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekin'ler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde. Biz ölümü göze alarak bu görevlere talip olmuşuz. Zaten onu göze almazsan bu işleri yapamazsınız. Türkiye'nin her tarafı böyle kınalı kuzularla dolu" diye konuştu.



"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kıymetini bilelim"



Tarih boyunca mazlumun yanında olan Türkiye'nin birilerinin engellemelerine rağmen büyümeye devam ettiğini söyleyen Ağar, sözlerini "Emin olun ülkemizin geleceği bugünden daha güzel olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kıymetini, kudretini bilelim" diyerek bitirdi. Anma etkinliğine Yargıtay Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Aydıner, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bağcılar Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Dersaadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA